Врачи из Люберец впервые провели операцию на сосудах предстательной железы





Врачи Люберецкой больницы впервые провели пациенту операцию на сосудах предстательной железы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.71-летний мужчина поступил в стационар с жалобами на затруднённое мочеиспускание. В ходе обследования у него выявили аденому предстательной железы – доброкачественную опухоль простаты, клетки которой разрастаются, сдавливая уретральный канал. Помимо задержки мочи, это приводит к возникновению цистита, уретрита, пиелонефрита и почечной недостаточности.Опухоль была большая, 7х8 см, и её удаление могло привести к массовой кровопотере. Поэтому хирурги вместе с врачами-урологами решили разделить лечение на два этапа.Во время первого этапа врачи выполнили эмболизацию сосудов железы, которые снабжали аденому кровью. Этот малоинвазивный метод позволил перекрыть поступление крови к опухоли.Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение. Через 2-3 месяца, когда опухоль уменьшится, урологи удалят её. Отмечается, что проведение таких операций стало возможно благодаря новому ангиографическому оборудованию.Ранее «Радио 1» сообщало, что врачи МОНИКИ спасли 65-летнюю женщину с расслоением аорты.