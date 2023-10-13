Врачи из Видного прооперировали годовалых детей с кистами во рту

Фото: Минздрав МО
Врачи Видновской больницы прооперировали детей с кистами во рту. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой обратились родители годовалой девочки, у которой появилось образование на язычке мягкого нёба. Как рассказала мать, за последние два месяца оно увеличилось в размерах м мешало дочери глотать.
Под общем наркозом несовершеннолетней удалили образование. Материал отправили на гистологию и пришли к выводу, что новообразование являлось эпидермоидной кистой. Уникальность этого случая – в том, что подобные кисты очень редко образуются на язычке мягкого нёба.
А через несколько дней в отделение привезли малыш такого же возраста с аналогичным диагнозом. В этом случае операция также завершилась успешно. Сейчас оба ребёнка чувствуют себя хорошо и уже выписаны.
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Под общем наркозом несовершеннолетней удалили образование. Материал отправили на гистологию и пришли к выводу, что новообразование являлось эпидермоидной кистой. Уникальность этого случая – в том, что подобные кисты очень редко образуются на язычке мягкого нёба.
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Лора Луганская