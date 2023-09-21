Врачи из Видного выходили младенца весом 850 граммов

Фото: пресс-служба Видновского перинатального центра
«10 дней мой малыш находился в реанимации, а потом нас перевели в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей. Все медсёстры и врачи меня настраивали, что все будет хорошо. Моя особая благодарность – заведующему отделением Максиму Юрьевичу Новикову. Он замечательный доктор и человек с большим сердцем», – рассказала мама троих сыновей Ани Нерсесян.
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