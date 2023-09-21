Врачи из Видного выходили младенца весом 850 граммов

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Желающие привиться от гриппа могут сделать это в поликлинике по месту прикрепления или в мобильных комплексах.

«Грипп опасен осложнениями, к которым может привести. На данный момент единственный способ защиты — это вакцинация. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже около 800 тысяч человек», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Выездные бригады будут работать вблизи железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. Это особенно удобно для людей, которые не могут посетить поликлинику.

Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно иметь с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Медик проведёт осмотр, выяснит, есть ли противопоказания для вакцинации и сделает прививку.

Найти расписание выездов мобильных комплексов можно на сайте Минздрава Московской области. Вакцинацию проводят современной и безопасной отечественной вакциной «Совигрипп», «Ультрикс» и «Ультрикс квадри».

В школах и детских садах прививку можно будет сделать в медицинских кабинетах.

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