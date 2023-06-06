Врачи извлекли из пищевода девочки металлическую монетку

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский
Наро-Фоминские врачи извлекли из пищевода 7-летней девочки металлическую монетку
В Наро-Фоминске в приемное отделение областной больницы поступила 7-летняя девочка со слюнотечением и невозможностью пить и есть, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования врачи выявили инородное тело в пищеводе девочки, похожее на монету. Врачи приняли решение о госпитализации пациентки и проведении операции.
Минздрав советует родителям внимательнее следить за детьми. Также, Минздрав не рекомендует доставать самостоятельно инородные предметы, стоит незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что видновские врачи извлекли рог единорога из лба девочки, с которым она проходила два года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
В ходе обследования врачи выявили инородное тело в пищеводе девочки, похожее на монету. Врачи приняли решение о госпитализации пациентки и проведении операции.
«Под общей анестезией с помощью специального захвата «крысиный зуб» мы извлекли из пищевода ребёнка инородное тело - металлическую монетку. Оперативное вмешательство прошло успешно и заняло около 30 минут», – рассказал врач хирург-эндоскопист Леонид Кувшинов.Сообщается, что самочувствие девочки хорошее, она выписана от хирургического отделения.
Минздрав советует родителям внимательнее следить за детьми. Также, Минздрав не рекомендует доставать самостоятельно инородные предметы, стоит незамедлительно обращаться за медицинской помощью.
Ранее сообщалось, что видновские врачи извлекли рог единорога из лба девочки, с которым она проходила два года. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко