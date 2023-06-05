Врачи МОНИКИ спасли 65-летнюю женщину с расслоением аорты

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М.Ф.Владимирского поступила 65-летняя женщина с жалобой на загрудинную боль, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.В ходе обследования врачи выявили у пациентки расслоение аорты. Такое состояние грозило пациентке разрывом стенки аорты и летальным исходом.
«Мы заменили поражённый участок аорты синтетическим протезом. Во время оперативного вмешательства пациентке на 40 минут остановили кровообращение и поддерживали его только в головном мозге при помощи специального аппарата. Также охладили тело до 24 градусов, так как при остановке кровообращения были риски для внутренних органов. Операция прошла успешно и заняла 7 часов», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением МОНИКИ Дмитрий Зыбин.Самочувствие пациентки хорошее, она уже выписана на амбулаторное лечение без дальнейшей реабилитации.
Ранее сообщалось, что в МОНИКИ помогли 7-летней девочке с нарушением глотательного рефлекса. Подробнее об этом читайте в нашем материале.