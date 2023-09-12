Врачи МОНИКИ спасли беременную пациентку и ее рёбенка

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Такая патология обусловлена камнями в желчных протоках и механической желтухой, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Врачи провели обследование и выявили, что камень смещен в выходящий отдел желчного протока и застрял там, затрудняя отток желчи, которая всасывалась напрямую в кровь и кожа пациентки приоребрела характерный жёлтый оттенок.
«У пациентки камень вклинился в большой дуоденальный сосочек, тем самым перекрыв ток желчи и сока из поджелудочной железы. Это и стало причиной интенсивных болей в животе с развитием механической желтухи. Мы вовремя извлекли камень диаметром 1 см эндоскопическим способом, не произведя ни единого разреза на коже пациентки. Затягивание лечения при данной патологии также грозит развитием острого деструктивного панкреатита — крайне опасной патологии», — рассказал заведующий отделением эндоскопии МОНИКИ Александр Вербовский.
Состояние пациентки улучшилось, она уже выписана из больницы под наблюдение врачей.Читайте также:
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