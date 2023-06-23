Врачи МОНИКИ спасли пациента с инсультом, спровоцированным перелетом

Пациент поступил в реанимацию МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

30-летнего мужчину пришлось снять с рейса, он был госпитализирован в Домодедовскую больницу, откуда впоследствии был переведен в МОНИКИ.





Врачи Домодедовской больницы диагностировали мужчине инсульт – наблюдали выраженные атактические нарушения – у пациента в вертикальном состоянии моментально начиналось сильное головокружение, он не мог ни ходить, ни сидеть. Когда состояние стабилизировалось, и пациент был готов к выписке, случилось расширение зоны инсульта и, как следствие, эпилептический статус – состояние при котором припадки следуют один за другим. Также наблюдалось нарушение речи и неясное сознание. При этом никаких объективных причин для инсульта у пациента не наблюдалось. После этого он был переведен в МОНИКИ.

«Во время полетов у людей происходит сгущение крови, так как организм намного активнее чем на земле теряет воду. Наш пациент около суток находился в самолете, но ничего не ел и не пил за это время. Это и стало причиной, вызвавшей инсульт. Пациенту было назначено медикаментозное лечение. Он пролежал у нас в больнице почти месяц, и при выписке к нему уже вернулась речь, он мог стоять около кровати без головокружений», — рассказала заведующая неврологическим отделением МОНИКИ Ольга Фурман.

Состояние пациента на данном этапе лечения улучшилось, он проходит реабилитацию.