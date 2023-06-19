Врачи МОНИКИ стали участниками международного образовательного проекта

Фото: Минздрав МО
Курс в Ереване организовал Евразийский Нейрорадиологический Совет
Врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского приняли участие в новом международном курсе по нейровизуализации для врачей-рентгенологов, который стартовал в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Слушатели уже прошли первый модуль из четырёх запланированных. Одним из преподавателей программы стала заведующая отделением лучевой диагностики МОНИКИ Елена Степанова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ординатура МОНИКИ выпускает в этом году около 700 врачей.
«Курс организован Евразийским Нейрорадиологическим Советом под руководством академика РАН, профессора Игоря Пронина и при поддержке ведущих специалистов по лучевой диагностике Армении, России, Казахстана и Узбекистана. Он посвящён современным методикам МРТ- и КТ-исследований центральной нервной системы», – говорится в сообщении.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ординатура МОНИКИ выпускает в этом году около 700 врачей.
Лора Луганская