Врачи МОНИКИ впервые в России установили новый диагноз в области ревматологии

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Мужчину наблюдали во многих клиниках Москвы, ставили различные диагнозы, среди которых не было правильного, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За время наблюдения у разные врачей, пациенту успели сделать 8 биопсий разных органов, которые не помогли.
«Это недавно описанное системное воспалительное гематологическое заболевание — проявляется в виде тромбоцитопении, лихорадки, ретикулинового фиброза костного мозга тромбоцитопении, органомегалии. Простыми словами — у пациента наблюдается повышенная температура тела, нарушение кроветворения, аномальное увеличение органов, нарушение функций почек. Лечением служит постоянный прием цитостатиков — противоопухолевых препаратов. Это позволяет остановить болезнь, но даже достигнув стадии ремиссии необходимо постоянно находиться под наблюдением врачей», — поделился заведующий ревматологическим отделением МОНИКИ Иван Пожаров.На данный момент, во всём мире зафиксировано порядка 150 случаев заболевания TAFRO-синдромом.
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