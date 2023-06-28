Врачи МОНИКИ выполнили операцию пациентке при помощи 3D-технологий

В отделение травматологии и ортопедии МОНИКИ им. Владимирского поступила 62-летняя женщина с жалобами на сильные боли в области ранее оперированного из-за коксартроза тазобедренного сустава, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При такого рода заболевании происходит деформация суставной щели и ограничение подвижности суставов.





В ходе проведения диагностики, врачи диагностировали пациентке костный дефект, расшатанный компонент эндопротеза, который был установлен ранее.

«Первым этапом мы удалили старый эндопротез и провели санацию с установкой временного эндопротеза с антибиотиком, тем самым купировав воспаление. Вторым этапом выполнена операция - удаление временного эндопротеза и повторное эндопротезирование левого тазобедренного сустава с установкой укрепляющей конструкции и костной пластикой дефекта вертлужной впадины. Учитывая сложную конфигурацию дефекта, была рассчитана и выполнена индивидуальная укрепляющая конструкция посредством применения 3D-принтинга», – рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии МОНИКИ Евгений Степанов.

Метод 3D-принтинга применяют в отношении пациентов со старыми повреждениями.



Пациентка чувствует себя хорошо, она выписана из больницы.

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