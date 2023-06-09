Врачи назвали диету, которая позволяет сбросить лишний вес в период менопаузы

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Специалисты рекомендуют сочетать сразу две диеты — DASH и средиземноморскую.
Врач-диетолог Василиса Пономарева порекомендовала женщинам в период менопаузы следить за питанием, снижая количество углеводов в рационе и увеличивая количество белка.
Диетологи добавили, что регулярные физические упражнения не менее важны для женщин в период менопаузы. Физическая активность поддерживает здоровье костей и мышц, тем самым снижая риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и диабета.
Ранее эндокринолог Антонина Гуреева перечислила симптомы переизбытка сахара в организме. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».