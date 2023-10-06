Врачи назвали два неочевидных симптома, которые могут привести к смерти

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Врач-кардиолог Константин Крулев рассказал про симптом, который может указывать на риск появления атеросклеротических бляшек. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Крулев рассказал, что резкое преждевременное поседение волос свидетельствует о появлении атеросклеротических бляшек. По мнению специалиста, проявления атеросклероза могут быть пропорциональны выраженности седины.
Крулев рассказал, что для выявления этой проблемы в Испании было проведено исследование. В нем принимали участие мужчины возрастом от 40 до 65 лет. При этом для участия в исследовании не удалось найти достаточное число женщин с подобной проблемой, что говорит о том, что взаимосвязь седины и атеросклероза более характерно для мужчин.
Напомним, атеросклеротические бляшки могут привести к инфаркту, инсульту, а также внезапной смерти.
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Крулев рассказал, что для выявления этой проблемы в Испании было проведено исследование. В нем принимали участие мужчины возрастом от 40 до 65 лет. При этом для участия в исследовании не удалось найти достаточное число женщин с подобной проблемой, что говорит о том, что взаимосвязь седины и атеросклероза более характерно для мужчин.
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Екатерина Коршунова