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Врачи назвали два неочевидных симптома, которые могут привести к смерти

Кардиолог Крулев: резкое поседение может указывать на риск мгновенной смерти
06 октября 2023, 18:19
Фото: iStock/triocean

Фото: iStock/triocean

Врач-кардиолог Константин Крулев рассказал про симптом, который может указывать на риск появления атеросклеротических бляшек. Об этом сообщает «Доктор Питер».
Крулев рассказал, что резкое преждевременное поседение волос свидетельствует о появлении атеросклеротических бляшек. По мнению специалиста, проявления атеросклероза могут быть пропорциональны выраженности седины.

Крулев рассказал, что для выявления этой проблемы в Испании было проведено исследование. В нем принимали участие мужчины возрастом от 40 до 65 лет. При этом для участия в исследовании не удалось найти достаточное число женщин с подобной проблемой, что говорит о том, что взаимосвязь седины и атеросклероза более характерно для мужчин.


Напомним, атеросклеротические бляшки могут привести к инфаркту, инсульту, а также внезапной смерти.

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#исследование
#мужчины
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#инсульт
#сердце
#волосы
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В РФ зарегистрировали аналог «Оземпика»
06 октября 2023, 18:25

Фото: iStock/simpson33

В России зарегистрирован аналог препарата «Оземпик» для больных диабетом.
«Коммерсантъ» пишет, что в России зарегистрирован «Семавик». Это первый аналог европейского препарата для больных диабетом «Оземпик».
 
Лекарство для снижения сахара семаглутид «Семавик» будет выпускать российская фармкомпания «Герофарм». Оригинальный семаглутид «Оземпик» имитирует гормон, регулирующий уровень сахара и вызывает чувство насыщения.
 
Препарат применяли для терапии сахарного диабета второго типа при инсулиновой недостаточности. В Европе и США  «Оземпик» ещё и борется с ожирением.
 
Гендиректор и совладелец компании «Герофарм» Петр Родионов рассказал, что ввести в оборот «Семавик» сразу не получится из-за того, что у датского препарата в РФ действует патент до 2035 года. В компании хотят получить разрешение на принудительную лицензию.

Ранее рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал, что в песне «Я в моменте» отчасти поет о своем диабете. 

Сообщается, что медики диагностировали Джарахову диабет в пятилетнем возрасте. Он пояснил, что с того времени каждый день думает о том, что в любой момент его может не стать. По словам Джарахова, он идентифицирует себя с этой болезнью. В детстве певец переживал, что кто-то может от него заразиться. Он также добавил, что не одобряет чувство жалости к человеку.

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Испанские учёные выяснили, какой кофе помогает похудеть
#сахарный диабет
#здоровье
#новости
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Испанские учёные выяснили, какой кофе помогает похудеть
06 октября 2023, 17:24

Фото: istockphoto/ValentynVolkov

Испанские учёные из государственного университета Наварры выяснили, что кофе без сахара способствует потере веса.
Он ускоряет метаболизм и стимулирует симпатическую нервную систему, пишет NewsMedical.
 
В исследовании участвовали около 155 тысяч любителей кофе. Ученые провели анализ уровня потребления кофе без кофеина и с кофеином, а также с сахаром, сливками и подсластителями.
 
Спустя 4 года выяснилось, что участники, регулярно употреблявшие кофе с ложкой сахара, прибавили 0,09 кг. Те, кто пил кофе с молоко или сливками, держали свой вес. Участники, которые каждый день выпивали чашку несладкого кофе без молока, за 4 года скинули 0,12 кг.
 
Это может быть связано со способностью кофе разгонять метаболизм, увеличивая количество сожженных калорий. Также кофе возбуждает симпатическую нервную систему. Это побуждает человека больше двигаться.

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Врачи обнаружили необычный симптом нового варианта COVID-19
 
#кофе
#здоровье
#диета
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Врачи обнаружили необычный симптом нового варианта COVID-19
06 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto/Alexander Medvedev

Новый штамм COVID-19 «пирола» у некоторых больных вызывает боль и покраснение пальцев на руках и ногах.
О необычном симптоме пишет британское издание Сhronicle Live, ссылаясь на данные медицинской исследовательской компании ZOE Health Study.
 
Симптомами нового варианта ковида называют насморк, заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость и чихание. Можно встретить у больных и кожную сыпь, язвы на языке или на внутренней поверхности губ, а также покраснение пальцев рук и ног, болезненные ощущения в них.
 
После заражении «пиролой» у пациентов может возникнуть диарея. Также может наблюдаться охриплость, покраснение и зуд глаз.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме впервые выявили случай передачи обезьяньей оспы от человека к человеку. Журналисты указали, что 22-летнюю девушку оспой обезьян заразил её сожитель. В настоящее время пациентка находится в инфекционном отделении одной из местных больниц на карантине.

Отмечается, что в доме девушки провели дезинфекцию. Для предотвращения распространения заболевания власти Вьетнама начали эпидемиологическое расследование. Круг лиц, имевших контакты с девушкой, устанавливается.

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#коронавирус
#здоровье
#болезнь
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Долгопрудненские хирурги спасли мотоциклиста с отёком мозга после аварии
06 октября 2023, 16:32

Фото: Istockphoto / gorodenkoff

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 24-летнего мотоциклиста с травмой голов после серьёзной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Во время осмотра в приёмном отделении у молодого человека появились когнитивные искажения, и он начал терять сознание. Врачи диагностировали у него стремительное развитие гематомы и отёк головного мозга.
 
Сложная операция длилась около трёх часов. Пострадавшему сделали левостороннюю трепанацию черепа, удалили 100-миллиметровую гематому и осмотрели менингиальную артерию, сдавление которой и вызвало возникновение гематомы. 
 
Послеоперационный период протекал без осложнений, и через две недели пациента выписали. До восстановительной операции ему требовался реабилитационный период, который занял около трёх месяцев. В это время врачи сделали 3D-модель для изготовления титановой пластины, а затем установили её пациенту.
 
Скоро молодой человек сможет вернуться к учёбе и обычному образу жизни.
 
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#здравоохранение
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#дтп
#авария
#подмосковье
#московская область
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Онколог Тулина: Потеря веса без причины – один из тревожных признаков рака
06 октября 2023, 16:23

Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk

Врач-колопроктолог, онколог, кандидат медицинских наук Инна Тулина перечислила тревожные симптомы рака, при которых надо срочно обратиться к врачу. К ним она отнесла беспричинную потерю веса, а также изменения в режиме питания или физической активности.
«Опухоль постоянно растёт, поэтому ей непрерывно нужны питательные вещества. Она их забирает из кровотока, из того, что всосалось в кишечнике из пищи. Поэтому человек с распространённой опухолью часто худеет из-за недостатка нутриентов, чувствует постоянную усталость и слабость несмотря на достаточный отдых», — пояснила в беседе с «Царьградом» Тулина.

Кроме этого, поводом для похода к врачу может быть и появление новообразований на коже, необычные выделения из тела, постоянные ноющие, стреляющие боли в животе, груди, тазу и т.д.

А главный неонатолог Москвы Валерий Горев рассказал о наиболее известном центре Морозовской больницы — онкогематологическом.

«Самые первые онкологические койки в России были открыты у нас. Именно в нашей клинике функционирует первый в стране Центр амбулаторной онкологической помощи для детей и подростков на 500 посещений в сутки. Вы могли слышать о таких же учреждениях для взрослых, а у нас — для детей. Работает отделение трансплантации костного мозга — единственное в структуре московского здравоохранения», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Горев.

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#опухоль
#рак
#здоровье
#врач
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Учёные из Дании выявили связь между уходом за ребёнком и алкоголизмом у мужчин
06 октября 2023, 16:05

Фото: iStock/Tom Merton

Учёные из Стокгольмского университета выявили связь между необходимостью ухода за детьми и мужским алкоголизмом.
EvrekAlert пишет, что у отцов, вынужденных постоянно заботиться о детях, снизилась алкогольная зависимость.
 
Исследователи изучали последствия политики отпусков по уходу за ребенком, стартовавшей в Швеции в 1995 году. Программа предоставляла мужчинам 30-дневный декрет. Количество мужчин, берущих на себя обязанность заботиться о детях, выросла с 43% до 75%.

Почти сразу после начала программы количество госпитализаций, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, упало. В течение 2 лет после рождения детей треть отцов, взявших декретный отпуск, перестали попадать в больницы. Многие мужчины вели здоровый образа жизни вплоть до совершеннолетия ребенка.

Чтобы поддержать молодые семьи, в России нужно открыть семейные общежития, а также группы присмотра-ухода для детей при вузах. Такое предложение выдвинула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Также депутат считает необходимым открыть группы по присмотру и уходу за детьми при крупных производствах и торговых центрах, где трудятся сотни родителей.

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#семья
#дети
#отец
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Нутрициолог назвала ожирение проблемой крупных городов
Нутрициолог Коробейникова: к ожирению склонны жители крупных городов
06 октября 2023, 15:56

Фото: IStock/Cunaplus_M.Faba

С 2009 года количество людей с ожирением в России выросло на 36%, сейчас от излишнего набора веса страдают 3,5 миллиона россиян. Нутрициолог и автор курса по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1», с чем это связано.
По словам специалиста, главная причина – это тотальное снижение уровня активности. Проблема особенно обострилась во время пандемии коронавируса.
«Нас коронавирус заставил сидеть дома, и тогда многие стали наедать, не двигаясь совсем в своих домах и квартирах. Также ожирение — это проблема крупных городов, где многие люди работают на сидячей работе, передвигаются на авто и имеют доступ к вредной пище на каждом углу», — сказала Жанна Коробейникова.
Способствует ожирению и привычка перекусов. Нутрициолог отметила, что при частых приёмах пищи организм не успевает переварить еду.
«У нас прям эпидемия перекусов, за этим стоит большая проблема. Дело в том, что каждый приём пищи должен проходить цикл переваривания, на него нужно чистыми три-четыре часа минимум. Если вы вмешиваетесь в этот процесс, то толком не сработает метаболизм, во всем организме произойдёт дисфункция», — заметила специалист.
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#ожирение
#россия
#питание
#спорт
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Доктор назвал неприятные побочные свойства чеснока
Доктор Еделев назвал полезные свойства чеснока
06 октября 2023, 15:11

Фото: IStock/IURII BUKHTA

В период распространения гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют есть чеснок, так как он укрепляет иммунитет и препятствует заражению. Доктор медицинских и экономических наук Дмитрий Еделев рассказал о полезных свойствах чеснока.

1. Ускоряет выздоровление

Чеснок ускоряет выздоровление и сокращает продолжительность ОРВИ. За целебную силу чеснока отвечает активное вещество аллицин, – это органическое соединение, которое образуется при разрушении клеток чеснока. Сильная горечь, которую мы чувствуем при употреблении чеснока – это и есть аллицин. Он обладает противовирусной активностью и противовоспалительной эффективностью при ОРВИ.

2. Убивает бактерии

Это же активное обладает бактерицидным и фунгицидным действием. Первое способствует уничтожению бактерий, второе — приводит к гибели клеток грибков, помогает убить грибковые заболевания.  

3. Уменьшает головные боли

Эфирные масла чеснока уменьшают симптомы ОРВИ, такие как насморк, кашель, боль в горле. Кроме этого, чеснок может помогать и при головной боли во время простуды.  

Однако чеснок может вызвать побочные свойства, например, диарею, расстройство желудка, тошноту и изжогу. К самостоятельным лекарствам чеснок не относится, но специалисты рекомендуют есть в день два или три зубчика в свежем виде, или же измельчить их, залить кипятком, дать настояться 15 минут и пить в течение дня.

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#орви
#симптомы
#заболевания
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Нутрициолог назвала сезонные продукты, заряжающие энергией осенью
Нутрициолог Попкова рассказала об осенних продуктах, которые заряжают энергией
06 октября 2023, 14:50

Фото: istock / Sarsmis

Осенние сезонные продукты не только вкусные, но и полезные. Осенние фрукты и овощи могут заряжать бодростью и энергией. Об этом рассказала нутрициолог, wellness-эксперт компании Biogena Ирина Попкова в беседе с изданием «Лента.ру».
Первым продуктом, который назвала специалист, стала тыква. По словам Попковой, этот овощ содержит много пектина, бета-каротина, витаминов А, В, РР, Т, С, цинка, меди и железа.  Врач рекомендует запекать плод в духовке, можно добавить немного подсолнечного масла и специи по вкусу.

Также в список продуктов попал сладкий перец, который содержит витамины А, С, Е и антиоксиданты. Он полезен как в сыром виде, так и запеченном.

Для подкачки энергии осень отлично подходит слива, содержащая витамин С, кальций, фосфор, магний и железо. Из сладенького еще нутрициолог советует употреблять облепиху, которая содержит в себе витамины А, С, Е, аминокислоты, каротиноиды и флавоноиды.

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