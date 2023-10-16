Врачи назвали, какие аллергены бывают в зимнее время

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врач-аллерголог НИКИ детства объяснила, что с наступлением зимы аллергены никуда не пропадают и поджидают даже дома. об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«Когда уже нет пыльцы и листьев на деревьях, опасность подстерегает аллергиков дома. И нужно быть осторожными в быту: клещи домашней пыли, перхоть домашних животных, а также плесень на поверхностях влажных помещений — всё это может вызвать обострение аллергических заболеваний», - отметила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова.Также она рассказала, что специально для родителей и их детей они проводят «школы», где учат их как правильно контролировать заболевание, пользоваться ингаляторами и создавать гипоаллергенный быт.
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