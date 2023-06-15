Врачи назвали неожиданные свойства селедки

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Врач Агапкин рассказал, что сельдь понижает риск болезни Альцгеймера и Паркинсона
Диетолог Марина Макиша и реабилитолог Сергей Агапкин в эфире телеканала «Россия 1» рассказали о пользе селедки.
По словам специалистов, сельдь можно включить в рацион для профилактики онкологии. Макиша объяснила, что селедка обязана этим полезным свойством селену и жирным кислотам омега-3, так как они являются мощными антиоксидантами и защищают клетки от повреждений. Кроме того, омега-3 положительно влияет на кожу и предотвращает старение, отметила диетолог.
Агапкин добавил, что продукты, обогащенные жирными кислотами, также понимают риск болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил россиян о заболеваниях, которые можно подхватить во время купания в водоемах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
По словам специалистов, сельдь можно включить в рацион для профилактики онкологии. Макиша объяснила, что селедка обязана этим полезным свойством селену и жирным кислотам омега-3, так как они являются мощными антиоксидантами и защищают клетки от повреждений. Кроме того, омега-3 положительно влияет на кожу и предотвращает старение, отметила диетолог.
Ранее иммунолог Николай Крючков предупредил россиян о заболеваниях, которые можно подхватить во время купания в водоемах. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян