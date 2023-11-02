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Врачи назвали пять главных причин боли во влагалище

Гинеколог Писал: Боль во влагалище может возникать из-за вагинизма или инфекций
02 ноября 2023, 05:46

Гинеколог Нарендра Писал рассказала, по каким причинам может возникать боль во влагалище. Об этом пишет Cosmopolitan.
По словам специалиста, одной из причин является сухость влагалища. Чаще всего сухость связана с менопаузой или приёмом гормональных контрацептивов.

«Сухость влагалища может вызывать дискомфорт во время секса, а также периодические кровотечения или коричневатые выделения. Иногда выделения могут быть симптомом болезней. Поэтому при их появлении необходимо обратиться к врачу», — цитирует издание слова Писал.


Также причиной боли может быть вагинизм — спазм, возникающий при непроизвольном сокращении мышц влагалища. Он может закрыть влагалище полностью, сделав секс невозможным или очень болезненным. Справиться с вагинизмом можно, обратившись к психологу, пояснила доктор.

Причиной боли во влагалище может быть и инфекция мочевыводящих путей, которая возникает из-за попадания бактерий в мочевые пути. В большинстве случаев требуется лечение антибиотиками, поэтому необходимо обратиться к врачу.

По словам гинеколога Саураба Фадниса, боль в районе половых органов может возникать из-за кисты бартолиновой железы, располагающейся у входа во влагалище. Такие кисты могут проходить сами, но если они вызывают боль, следует обратиться к врачу.

Патель добавила, что не стоит забывать про инфекции, передаваемые половым путем. Поэтому необходимо предохраняться во время секса, регулярно сдавать анализы и проходить осмотры у гинеколога, заключила врач.

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#секс
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Частое использование мобильного может заметно снизить качество спермы
Швейцарские ученые нашли связь между мобильным телефоном и сперматозоидами
02 ноября 2023, 05:32

Фото: iStock/dramalens

Частое использование мобильного телефона может быть связано с уменьшением числа и качества сперматозоидов, выяснили швейцарские ученые. Об этом пишет Telegram-канал «Пул № 3» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале «Фертильность и стерильность».
Согласно исследованию ученых Женевского университета, частое использование мобильного телефона может быть связано с более низкой концентрацией и количеством сперматозоидов. 

Концентрация сперматозоидов была значительно выше у тех мужчин, которые пользовались телефоном не чаще, чем раз в неделю. В сравнении с мужчинами, которые пользовались телефоном более 20 раз в день, разница составила 21%.

Предыдущие исследования швейцарских экспертов показали, что за последние 50 лет качество спермы снизилось, чему, как считается, способствовало сочетание факторов окружающей среды (пестициды, радиация) и образа жизни (диета, алкоголь, стресс, курение).

Тем не менее, исследователи считают, что причин для тревоги пока что нет. 

«Это увлекательное и новое исследование, которое не должно вызывать тревоги или резких изменений в привычках», — отметила одна из членов исследовательской группы, профессор Элисон Кэмпбелл.

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Врач Курбатова: Сырое тесто может быть крайне вредным для организма человека
02 ноября 2023, 02:55

Фото: iStock/katerinasergeevna

Употребление в пищу сырого теста не только свидетельствует о стрессе или нервных расстройствах в организме человека, но и может, в случае его переедания, оказаться очень вредным и даже опасным для нашего здоровья. Об этом рассказала 1 ноября порталу Pravda.Ru врач телемедицинских консультаций портала Arimed Екатерина Курбатова.
В сыром тесте, объяснила специалист, могут быть токсичные вещества, вызывающие проблемы с почками, а также бактерии и микробы — возбудители опасных кишечных инфекций. В итоге, употребление сырого теста может привести к спазмам, диарее, лихорадке, рвоте и кровавому стулу.

Доктор Курбатова подчеркнула, что в отдельных случаях данные инфекции приводят к неврологическим осложнениям, почечной недостаточности и прочим хроническим заболеваниям.

Если после употребления сырого теста у вас возникают какие-то из вышеперечисленных симптомов — нужно незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение.

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Учёные выявили новый предвестник болезни Альцгеймера
Molecular Psychiatry: Учёные выявили новый предвестник болезни Альцгеймера
02 ноября 2023, 00:59

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Учёные из Каролинского института определили новый предвестник болезни Альцгеймера. В результате исследования выяснилось, что деградацию мозга ускоряет метаболизм митохондрий. Об этом пишет Molecular Psychiatry.
В публикации говорится, что специалисты проводили исследование с помощью специальных мышей с моделью болезни Альцгеймера. Их мозг изучили с помощью секвенирования РНК, что позволило определить в клетках гиппокампа активны гены на разных стадиях заболевания.

Выяснилось, что на ранней стадии болезни Альцгеймера усиливается метаболизм митохондрий, а в синапсах накапливались аутофагосомы (везикулы, в которых отработанные белки расщепляются). Результатом этого процесса становится нарушение доступа к функционирующим белкам.

Отмечается, что команда в будущем планирует продолжить подобные исследования, связанные с развитием болезни Альцгеймера.

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#исследование
#нарушение
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Учёные назвали оптимальную продолжительность сна
В университете Осло заявили, что семичасовой сон является оптимальным
01 ноября 2023, 23:32

Фото: iStock/millann

В Норвегии учёные из университета Осло выяснили, действительно ли оптимальной нормой сна является сон продолжительность 7-8 часов. Об этом пишет «Ридус».
В публикации говорится, что с возрастом недосып может привести к деменции. Исследователи проанализировали тысячи результатов МРТ головного мозга людей в возрасте от 20 до 89 лет. Также учитывались индекс массы тела, уровни дохода и наличие симптомов депрессии. Большинство участников спали по семь часов, а продолжительность их сна измерялась с помощью опросников.

Учёные на основе проведённого анализа сделала вывод, что продолжительность сна не связана с атрофией коры головного мозга. Уточняется, что максимальные объём коры при этом соотносится с продолжительностью ночного отдыха. Так, оптимальной продолжительностью сна авторы исследования назвали 6,5 часов. По их словам, нижним пределом является 5,7 часа, а сон более восьми часов считается избыточным.

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Сомнолог Кудинов объяснил вред использования гаджетов ночью
01 ноября 2023, 19:35

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Член правления Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что использование перед сном различных гаджетов затрудняет выработку специального гормона мелатонина и способствует проблемам со сном.
По словам врача, всё дело в специфическом свете от экранов гаджетов, которые могут влиять на организм человека, препятствуя выработке гормона.

«Если это совершенно здоровый человек, не страдающий бессонницей или какими-то либо проблемами с засыпанием, то ему это сильно не навредит. А если человек страдает от проблем с засыпанием, то ему нужно исключать использование гаджетов за 15-30 минут до отхода ко сну. Прекращать смотреть в телевизоры, планшеты, компьютеры и создавать такие полусумерки. Это будет облегчать ему засыпание», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

Специалист добавил, что сидеть в смартфонах и планшетах перед сном вредно и из-за той информации, которая в нём содержится. Игры, фильмы, новости и другие развлечения могут влиять на нервную систему человека, что также влияет на процесс засыпания и сам сон.

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#здоровье
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Врач Амеличкина рекомендовала съедать не более 30 г горького шоколада в день
01 ноября 2023, 16:48

Фото: istockphoto.com/Piotr Krzeslak

Врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина заявила, что нормой горького шоколада в день для человека является 30 г продукта.
При регулярном злоупотреблении шоколадом есть риск повышения уровня сахара в крови, что может грозить набором лишнего веса, развитием сахарного диабета, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени.

«Шоколад с подсластителями может быть хорошей альтернативой при необходимости снизить количество потребляемых калорий. Но много его есть не рекомендуется из-за побочных эффектов этих подсластителей. Так, распространенный заменитель сахара сорбит при чрезмерном употреблении может вызывать вздутие живота, тошноту, диарею», — добавила в беседе с Газета.ру Амеличкина.

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Врач Кондрахин объяснил основные причины образования шлаков
01 ноября 2023, 14:08

Фото: istockphoto.com/wutwhanfoto

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что шлаки – вредные продукты распада, оседающие в организме – образуются по разным причинам, в том числе в результате переедания и плохого усвоения пищи.
«В праздники люди часто едят продукты, которые организму тяжело переработать полностью. Они остаются недоокисленными и требуют дополнительной обработки. Так, если из организма не выводится животный белок, он начинает гнить около стенок кишечника», – пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Кондрахин.

Кроме этого, шлаки могут оседать в организме из-за болезней, таких, как онкология, различные заболевания ЖКТ, печени, сердечно-сосудистой системы, а также из-за приёмов антибиотиков.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева завила, что самой полезной для здоровья колбасой является домашняя.

«Колбаса из натурального мяса станет источником полноценного белка. В ней есть жиры, которые не противопоказаны нашему организму, а, наоборот, принесут большую пользу. Там имеются специи, содержащие антиоксиданты, биофлавоноиды. Такой продукт принесет полезные калории и зарядит организм энергией», — сказала в беседе с «Москвой 24» Королева.

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Психиатр назвал Инстасамку и перестройку причинами когнитивных расстройств у детей
Психиатр Федорович назвал причины когнитивных расстройств у детей
01 ноября 2023, 14:00

Фото: IStock/Drazen Zigic

Порядка 10-15% российских школьников имеют лёгкие когнитивные расстройства, рассказал руководитель отдела развития мозга в онтогенезе, формирования когнитивных функций и нейробиологии НИИ педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ № 2 Георгий Каркашадзе. К таким нарушениям относят специфические расстройства речи, частичное нарушение процесса письма, трудности с точным или беглым распознаванием слови нарушение мелкой моторики.
Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович рассказал «Радио 1», что эта проблема возникла из-за множества факторов. В частности, это результат отсутствия любви к литературе, должного воспитания.
«Научиться правильно мыслить ребёнок может только из литературы, читая книги, заучивая стихи, взаимодействую с людьми соответствующего уровня, которые позволяют им наработать правильные смысловые конструкции. Также современная молодёжь воспитываются людьми, становление которых выпало на 90-е, на момент разрушения. Базовое влияние на социальное восприятие оказывают те самые люди, которые были разрушены по большей части в 90-е годы», — отметил специалист.
Психотерапевт подчеркнул, что дети в России всё чаще будут страдать от когнитивных расстройств, если не будет изменена система ценностей.
«Очень значимую позицию для молодёжи занимает интернет, в котором полно стримеров, непонятных личностей, у которых лицо похоже на боевую раскраску. Они пытаются предложить свои конструкции. Например, какая-нибудь Инстасамка, у которой речи нет вообще. Я уж не говорю о том, что там больше количество англиканизмов, суть которых не адаптированный к речи человек осознать не может. Ещё один фактор – это способность к обучаемости. У нас всё обучение переходит на электронные механизмы, из-за чего отследить эти процессы практически невозможно. Также была проделана многодесятилетняя работа по разрушению ментальности и идеологии. В стране нет адекватной идеологии, она постоянно подменяется. И если не будет перемен, то таких детей станет больше. Потому что очень скоро эти школьники подрастут и тоже станут родителями, и будут точно также воспитывать своих детей», — сказал Александр Федорович.
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#психиатр
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В Подмосковье появилась самостоятельная запись на флюорографию
01 ноября 2023, 12:52

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области открыли самозапись на флюорографию. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
 Жители Подмосковья, возрастом старше 18 лет, могут записываться на флюорографию самостоятельно, без похода к терапевту.

«Исследование необходимо проходить ежегодно и мужчинам, и женщинам. Чтобы сделать диагностику еще более доступной, мы открыли возможность самостоятельной записи на флюорографию для всех жителей региона старше 18 лет, которые не проходили данное исследование более 1 года», -  отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что флюорографию можно пройти в поликлинике, к которой пациент прикреплен по месту жительства. Запись осуществляется через портал госуслуг «Здоровье» и регистратуру.

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