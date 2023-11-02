Врачи назвали пять главных причин боли во влагалище

Гинеколог Нарендра Писал рассказала, по каким причинам может возникать боль во влагалище. Об этом пишет Cosmopolitan.
По словам специалиста, одной из причин является сухость влагалища. Чаще всего сухость связана с менопаузой или приёмом гормональных контрацептивов.
Также причиной боли может быть вагинизм — спазм, возникающий при непроизвольном сокращении мышц влагалища. Он может закрыть влагалище полностью, сделав секс невозможным или очень болезненным. Справиться с вагинизмом можно, обратившись к психологу, пояснила доктор.
Причиной боли во влагалище может быть и инфекция мочевыводящих путей, которая возникает из-за попадания бактерий в мочевые пути. В большинстве случаев требуется лечение антибиотиками, поэтому необходимо обратиться к врачу.
По словам гинеколога Саураба Фадниса, боль в районе половых органов может возникать из-за кисты бартолиновой железы, располагающейся у входа во влагалище. Такие кисты могут проходить сами, но если они вызывают боль, следует обратиться к врачу.
Патель добавила, что не стоит забывать про инфекции, передаваемые половым путем. Поэтому необходимо предохраняться во время секса, регулярно сдавать анализы и проходить осмотры у гинеколога, заключила врач.
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«Сухость влагалища может вызывать дискомфорт во время секса, а также периодические кровотечения или коричневатые выделения. Иногда выделения могут быть симптомом болезней. Поэтому при их появлении необходимо обратиться к врачу», — цитирует издание слова Писал.
Причиной боли во влагалище может быть и инфекция мочевыводящих путей, которая возникает из-за попадания бактерий в мочевые пути. В большинстве случаев требуется лечение антибиотиками, поэтому необходимо обратиться к врачу.
По словам гинеколога Саураба Фадниса, боль в районе половых органов может возникать из-за кисты бартолиновой железы, располагающейся у входа во влагалище. Такие кисты могут проходить сами, но если они вызывают боль, следует обратиться к врачу.
Патель добавила, что не стоит забывать про инфекции, передаваемые половым путем. Поэтому необходимо предохраняться во время секса, регулярно сдавать анализы и проходить осмотры у гинеколога, заключила врач.
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Диана Аванесян