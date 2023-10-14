Врачи назвали распространённую ошибку, которая делает кровь густой и приводит к смерти

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Врачи рассказали, что опасность густой крови заключается в том, что она хуже двигается по сосудам, создавая дополнительную нагрузку на сердце и вызывая нарушения в работе организма. Об этом пишет RG.RU.
Кроме того, из-за густой крови возрастают риски развития тромбофлебита, варикоза, инфаркта, стенокардии и других опасных состояний.
Кардиолог Анна Кореневич отметила, что случаи, когда человек внезапно умирает из-за оторвавшегося тромба встречаются достаточно часто. Она пояснила, что тромб отрывается из-за густой крови, которую необходимо своевременно разжижать.
Ошибка многих пациентов заключается в том, что они плохо питаются, мало двигаются, а также регулярно испытывают частные стрессы и почти не отдыхают, подчеркнула доктор. Так, самый быстрый путь к тромбозам — это напряжённая работа и отсутствие отдыха, заключила Кореневич.
Токсиколог Михаил Кутушов в свою очередь добавил, что кровь зачастую густеет из-за недостатка в рационе белка, который необходим при каждом приёме пищи.
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Кардиолог Анна Кореневич отметила, что случаи, когда человек внезапно умирает из-за оторвавшегося тромба встречаются достаточно часто. Она пояснила, что тромб отрывается из-за густой крови, которую необходимо своевременно разжижать.
Токсиколог Михаил Кутушов в свою очередь добавил, что кровь зачастую густеет из-за недостатка в рационе белка, который необходим при каждом приёме пищи.
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Диана Аванесян