Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
На консультацию в диагностический центр №1 Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) пришли мама с новорожденной девочкой, у которой были подозрения на врожденный порок сердца, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования врачи выявили у малышки аномальное отхождение левой коронарной артерии от лёгочной артерии, что приводит к кислородному голоданию и отмиранию тканей сердечной мышцы. Такое состояние грозило ребенку инфарктом.
Операцию юной пациентке провели в 3 месяца, на данный момент она здорова, но за ее здоровьем будут наблюдать врачи НИКИ детства ежегодно для профилактики.
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«Для проведения диагностики работы сердца необходима медицинская техника экспертного класса, которая помогает чётко определить проблему. На УЗИ сердца и электрокардиографии у пациентки был выявлен редкий порок, угрожающий жизни, который, к сожалению, нельзя диагностировать внутриутробно. Дети с такой патологией должны быть прооперированы до возраста 3 месяцев! Если же нарушение не выявить и вовремя хирургически не исправить, то возникнет угроза для жизни», — рассказал заведующий диагностическим отделением НИКИ детства, врач ультразвуковой диагностики, Михаил Рязанов.
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Алиса Сергиенко