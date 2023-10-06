Врачи обнаружили необычный симптом нового варианта COVID-19

Фото: istockphoto/Alexander Medvedev
Новый штамм COVID-19 «пирола» у некоторых больных вызывает боль и покраснение пальцев на руках и ногах.
О необычном симптоме пишет британское издание Сhronicle Live, ссылаясь на данные медицинской исследовательской компании ZOE Health Study.
Симптомами нового варианта ковида называют насморк, заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость и чихание. Можно встретить у больных и кожную сыпь, язвы на языке или на внутренней поверхности губ, а также покраснение пальцев рук и ног, болезненные ощущения в них.
После заражении «пиролой» у пациентов может возникнуть диарея. Также может наблюдаться охриплость, покраснение и зуд глаз.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме впервые выявили случай передачи обезьяньей оспы от человека к человеку. Журналисты указали, что 22-летнюю девушку оспой обезьян заразил её сожитель. В настоящее время пациентка находится в инфекционном отделении одной из местных больниц на карантине.
Отмечается, что в доме девушки провели дезинфекцию. Для предотвращения распространения заболевания власти Вьетнама начали эпидемиологическое расследование. Круг лиц, имевших контакты с девушкой, устанавливается.
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Врач Сотникова: «Пирола» заразнее обычного коронавируса
Симптомами нового варианта ковида называют насморк, заложенный нос, головную боль, боль в горле, усталость и чихание. Можно встретить у больных и кожную сыпь, язвы на языке или на внутренней поверхности губ, а также покраснение пальцев рук и ног, болезненные ощущения в них.
Ранее сообщалось, что во Вьетнаме впервые выявили случай передачи обезьяньей оспы от человека к человеку. Журналисты указали, что 22-летнюю девушку оспой обезьян заразил её сожитель. В настоящее время пациентка находится в инфекционном отделении одной из местных больниц на карантине.
Отмечается, что в доме девушки провели дезинфекцию. Для предотвращения распространения заболевания власти Вьетнама начали эпидемиологическое расследование. Круг лиц, имевших контакты с девушкой, устанавливается.
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Врач Сотникова: «Пирола» заразнее обычного коронавируса
Мария Фирсова