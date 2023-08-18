Врачи помогли стать мамой женщине, весившей почти 160 кг

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи Наро-Фоминского перинатально центра помогли стать мамой женщине, весившей почти 160 кг и узнавшей о беременности на 29-й неделе.
Женщина, 32 года, обратилась за помощью в женскую консультацию по месту жительства. В числе жалоб был: набор веса, перепады настроения, сложность при ходьбе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования, врачи выявили, что женщина на момент проведения исследования на 29 неделе беременности.
На учёте по беременности она не состояла, о беременности не знала. Врачи местного отделения женской консультации направили пациентку в Наро-Фоминский перинатальный центр.
Сложность ситуации была в большом весе женщины —157 кг, также ранее ей диагностировали сахарный диабет.
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В ходе обследования, врачи выявили, что женщина на момент проведения исследования на 29 неделе беременности.
Сложность ситуации была в большом весе женщины —157 кг, также ранее ей диагностировали сахарный диабет.
«На сроке 36 недель мы провели подготовку, направленную на созревание легких ребенка, а в 37 недель выполнили кесарево сечение. Операционное вмешательство прошло успешно. Для проведения операции была выбрана регионарная анестезия, то есть локальная. В результате на свет появилась девочка весом 3400 г и ростом 54 см», — рассказала заместитель главного врача Наро-Фоминского перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Евгения Иксанова.На сегодняшний день самочувствие мамы и малыша хорошее, они уже выписаны домой.
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Алиса Сергиенко