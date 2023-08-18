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Врачи помогли стать мамой женщине, весившей почти 160 кг

18 августа 2023, 09:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи Наро-Фоминского перинатально центра помогли стать мамой женщине, весившей почти 160 кг и узнавшей о беременности на 29-й неделе.
Женщина, 32 года, обратилась за помощью в женскую консультацию по месту жительства. В числе жалоб был: набор веса, перепады настроения, сложность при ходьбе, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе обследования, врачи выявили, что женщина на момент проведения исследования на 29 неделе беременности.


На учёте по беременности она не состояла, о беременности не знала. Врачи местного отделения женской консультации направили пациентку в Наро-Фоминский перинатальный центр.

Сложность ситуации была в большом весе ​женщины —157 кг, также ранее ей диагностировали сахарный диабет.
«На сроке 36 недель мы провели подготовку, направленную на созревание легких ребенка, а в 37 недель выполнили кесарево сечение. Операционное вмешательство прошло успешно. Для проведения операции была выбрана регионарная анестезия, то есть локальная. В результате на свет появилась девочка весом 3400 г и ростом 54 см», — рассказала заместитель главного врача Наро-Фоминского перинатального центра по акушерско-гинекологической помощи Евгения Иксанова.
На сегодняшний день самочувствие мамы и малыша хорошее, они уже выписаны домой.

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Депутат Чернышов предложил платить россиянам за прохождение диспансеризации
18 августа 2023, 08:03

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предлагает платить россиянам за своевременное прохождение диспансеризации.
ТАСС пишет, что деньги предлагается перечислять гражданам автоматически после того, как в личном кабинете на сайте «Госуслуги» появится отметка о прохождении диспансеризации.
 
Борис Чернышов считает, что  выплаты будут дополнительно стимулировать  граждан пройти диспансеризацию и принесут выгоду работодателям и бюджетам всех уровней из-за снижения количества хронических заболеваний и уменьшению числа больничных.
 
«Сохранение здоровья нации, увеличение продолжительности активной жизни, снижение смертности является основным приоритетом государственной социальной политики России», — заключил депутат Чернышов.
Ранее сообщалось, что министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что с 1 августа частные медицинские клиники смогут консультировать пациентов в режиме онлайн.

Согласно новому экспериментальному правовому режиму (ЭПР), у врачей появится возможность консультировать пациентов из других городов и регионов, тем самым повысится доступность медицинской помощи.

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#здоровье
#диспансеризация
#врачи
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Травматолог Григорьев объяснил, как выбрать безопасный рюкзак для школьника
Травматолог Григорьев: Общий вес школьного рюкзака не должен превышать 1,5 кг
18 августа 2023, 06:47

Фото: iStock/AnnaStills

Травматолог Александр Григорьев рассказал, как выбрать безопасный для осанки ребенка школьный рюкзак. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на минздрав Москвы.
Специалист отметил, что школьный рюкзак должен иметь широкие лямки, ортопедическую спинку, а также застежку-перетяжку на груди. При этом его общий вес вместе с содержимым не должен превышать 1,5 кг.

Ортопедическая спинка особенно важна для учеников начальной школы, так как у детей младшего возраста еще не сформирован мышечный корсет, подчеркнул Григорьев. Кроме того, между спиной ребенка и спинкой рюкзака должно быть небольшое пространство для циркуляции воздуха.

Травматолог добавил, что нельзя носить портфель на одной лямке, так как в данном случае нагрузка распределяется неравномерно и в дальнейшем могут возникнуть проблемы с осанкой.

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#школьники
#врач
#здоровье
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ВОЗ: За 28 дней заболеваемость COVID-19 в мире выросла на 63%
18 августа 2023, 03:05

Фото: iStock/olrat

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проинформировали, что число случаев инфицирования COVID-19 в мире за 28 дней выросло на 63%. Об этом сообщает на официальном сайте организации.
Согласно данным ВОЗ, с 17 июля по 13 августа 2023 года в мире более 1,4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией. При этом 2,3 тыс. человек умерли.

В ВОЗ подчеркнули, что COVID-19 по-прежнему является «крупной угрозой», несмотря на то, что режим чрезвычайной ситуации ранее был завершен.

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#воз
#коронавирус
#мир
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Назван самый распространенный среди молодежи тип рака
JAMA: От рака желудочно-кишечного тракта чаще всего страдают молодые люди
17 августа 2023, 23:16

Фото: iStock/Ridofranz

В Национальном университете Сингапура ученые установили, что от рака желудочно-кишечного тракта чаще всего страдают молодые люди. Результаты соответствующего исследования опубликовал журнал JAMA Network Open.
В публикации говорится, что рост заболеваемости раком среди молодых людей во многих странах вызван рядом факторов, среди которых изменения образа жизни, рациона питания, режима сна, а также ожирение, загрязнение воздуха и прием антибиотиков.

В общей сложности авторами исследования были проанализированы истории болезней 562 145 молодых людей. Отмечается, что заболеваемость онкологией среди лиц моложе 50 лет выросла настолько, что в 2019 году по сравнению с 2010 годом на 100 000 человек было диагностировано три дополнительных случая.

При этом самыми быстрорастущими оказались показатели заболеваемости раком желудочно-кишечного тракта у пациентов в возрасте от 30 до 39 лет. В то же время заболеваемость таким раком у пожилых людей оставалась стабильной, либо снижалась.

В настоящее время ученые не могут сказать наверняка, с чем связана эта тенденция, поэтому запланировали еще ряд исследований.

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#ученые
#онкология
#рак
#молодёжь
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Уходу за тяжелобольными обучили около 2 тыс жителей Подмосковья
17 августа 2023, 22:35

Фото: Минсоцразвития МО

Порядка 2 тыс жителей Подмосковья прошли обучение уходу за тяжелобольными в симуляционных классах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Симуляционный класс – специально оборудованная комната для обучения уходу за трудными пациентами. В занятиях участвуют родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, замещающие и приёмные семьи, воспитывающие особенных детей. Обучение бесплатное.
 
По данным Минсоцразвития, что в регионе работают шесть симуляционных классов в Ногинске, Коломенском, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске и Дмитрове. Классы оснащены оборудованием, адаптированным для организации ухода, и специальными манекенами. 
 
Обучение состоит из теоретических лекций в онлайн-формате и практических занятий. Курс рассчитан на 12 часов, по окончании выдаётся сертификат об обучении.

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#обучение
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Эксперт Саверский объяснил переход многих россиян на самолечение
17 августа 2023, 17:12

Фото: istockphoto.com/Diy13

Президент «Лиги защитников пациентов» Александр Саверский заявил, что рост популярности самолечения среди россиян может быть вызвана экономической и географической недоступностью медицины, а также пандемией коронавируса.
«Сейчас исследования показали 60% россиян, занимающихся самолечением. Это результат ковидного времени, когда медицинская помощь на полтора года была вообще практически недоступна и локально эти ограничения еще остаются», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Саверский.

Ещё одним фактором, повлияющим на такую ситуацию стала нехватка специалистов.

Вместе с тем, до этого сообщалось, что в подмосковные медучреждения поступило новое реабилитационное оборудование —роботизированный комплекс, тренажёр для восстановления силы мышц, комплексы для восстановления мелкой моторики и другая медицинская техника. Новое медоборудования будет использоваться для проведения эффективной реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата, нарушениями ЦНС, перенесшим сердечно-сосудистые и другие заболевания.

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#медучреждения
#медицина
#лечение
#россияне
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Врач Чернышова рекомендовала больше гулять на свежем воздухе
17 августа 2023, 16:54

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что подготовить иммунитет к осени можно уже сейчас, больше времени проводя на свежем воздухе и потребляя больше овощей и фруктов.
«Рекомендую воспользоваться прекрасными летними днями: больше бывать на свежем воздухе, начать регулярно заниматься физической активностью (хотя бы гулять) и есть побольше сезонных фруктов и овощей», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

Она добавила, что август является нормальным месяцем для того, чтобы начать закаляться.

Кроме того, эксперт советовала наладить режим сна, от которого состояние организма зависит очень сильно. Так, Чернышова заявила, что отходить ко сну необходимо до полуночи, а с утра не спать слишком долго.

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#здоровье
#рекомендации
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Королёвские хирурги спасли руку пенсионеру, едва не отпиленную болгаркой
17 августа 2023, 16:34

Фото: Istockphoto / Ladanifer

Врачи Королёвской больницы спасли руку мужчине, пострадавшему при работе с болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 79-летний пациент с сильным кровотечением и травмой левого предплечья. Как выяснилось, он получил травму на даче, работая с болгаркой. У него была пересечена лучевая артерия и повреждён срединный нерв. Врачи решение срочно провести операцию, так как из-за сильного повреждения в кисти было нарушилось кровообращение. Это могло привести к гангрене и ампутации конечности.
«Мы сшили срединный нерв и лучевую артерию, восстановив кровоток и чувствительность поврежденной конечности. Операция прошла успешно и заняла 1,5 часа. Послеоперационный период протекает гладко, воспалительных процессов нет. Функции кисти восстановлены полностью», – рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Евгений Осипов
После реабилитации пенсионер будет выписан на амбулаторное лечение.

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#московская область
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Врач Антимирова сообщила о росте числа пациентов с загаром
17 августа 2023, 16:02

Фото: istockphoto.com/mabe123

Врач-косметолог Евгения Антимирова заявила, что после летних отпусков растёт число пациентов с проблемами с кожей после чрезмерного загара.
Она отметила, что наиболее часто проблемы пациентов в таких случаях связаны с проблемой пигментации кожи.

«В конце лета мы традиционно наблюдаем поток пациентов, которые перебрали летом с солнечными ваннами. Пигментация — ответ организма на злоупотребление загаром. Клетки меланоцитов защищают организм от воздействия ультрафиолетового излучения. При долгом нахождении на солнце клетки меланоцитов не размножаются или неравномерно распределяются по коже», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Антимирова.

Проблема пигментации, по словам врача, требует комплексного лечения.

При этом, эксперт рекомендовала по возможности всё-таки не допускать гиперпигментации кожи и принимать меры по её предотвращению.

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