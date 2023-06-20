Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Наро-Фоминском перинатальном центре врачи помогли женщине стать мамой в 14-й раз
Врачи Наро-Фоминского перинатального центра помогли 44-летней жительнице Подмосковья родить своего 14 ребенка, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Роженица и новорожденная чувствуют себя хорошо и уже выписаны из перинатального центра.
Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках проекта «Наша женская консультация» беременным женщинам стала доступна телемедицина. В режиме онлайн-консультации беременная может скорректировать лечение, проконсультироваться у специалиста, у психолога, познакомиться с врачом, принимающим роды и др. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«В положенный срок в результате естественных родов на свет появилась здоровая девочка весом 3,930 г и ростом 55 см. Хочется отметить, что это не первый ребенок женщины, появившийся в стенах нашего перинатального центра, а четвертый», — рассказал заведующий родового отделения Наро-Фоминского перинатального центра Ярослав Петров.
Ранее сообщалось, что в Московской области в рамках проекта «Наша женская консультация» беременным женщинам стала доступна телемедицина. В режиме онлайн-консультации беременная может скорректировать лечение, проконсультироваться у специалиста, у психолога, познакомиться с врачом, принимающим роды и др. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко