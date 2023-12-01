Врачи раскрыли, какой «враг» на каждой кухне губит сосуды и вызывает рак

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Человеческому организму необходимы жиры, так как они стимулируют мозговую деятельность, наполняют энергией и помогают усваиваться витаминам. Однако важно различать полезные жиры от вредных. Эксперты предупредили, что жирные кислоты из масла, на котором ранее что-то жарили, повышают уровень «плохого» холестерина, вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а в отдельных случаях могут провоцировать рак.
Соответствующий материал опубликован на портале Роспотребнадзора «Здоровое питание». В нём врачи призвали россиян внимательнее относиться к категории ненасыщенных жирных кислот, включая трансжиры.
Специалисты пояснили, что чипсы, фастфуд, топлёное масло мороженое и полуфабрикаты содержат опасные промышленные жиры. Но даже если полностью убрать эти продукты из рациона, многие люди продолжат ежедневно потреблять опасные жиры с жаренной пищей.
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Специалисты пояснили, что чипсы, фастфуд, топлёное масло мороженое и полуфабрикаты содержат опасные промышленные жиры. Но даже если полностью убрать эти продукты из рациона, многие люди продолжат ежедневно потреблять опасные жиры с жаренной пищей.
«Кстати, обычное растительное масло, например подсолнечное, оливковое, кукурузное и другие, при жарке также становится источником трансжиров. Поэтому жареными блюдами тоже лучше не злоупотреблять», — посоветовали медики.
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Диана Аванесян