Врачи раскрыли, какой «враг» на каждой кухне губит сосуды и вызывает рак

Человеческому организму необходимы жиры, так как они стимулируют мозговую деятельность, наполняют энергией и помогают усваиваться витаминам. Однако важно различать полезные жиры от вредных. Эксперты предупредили, что жирные кислоты из масла, на котором ранее что-то жарили, повышают уровень «плохого» холестерина, вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а в отдельных случаях могут провоцировать рак.