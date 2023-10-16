Врач рассказала о рисках секса в пожилом возрасте

Фото: istock / monkeybusinessimages
Люди старше 50 лет, по сравнению с молодыми, больше рискуют заболеть инфекциями, передающимися половым путем. Об этом рассказала инфекционист Эшли Липпс, пишет The Healthy.
Врач обратила внимание на то, что пожилые люди не переживают о незапланированной беременности, поэтому могут не пользоваться средствами контрацепции и ставить под угрозу свое здоровье.
Также они могут меньше знать о безопасности и правилах, так как медики ошибочно думают, что люди старше 50 лет не занимаются сексом, из-за чего не рассказывают им о важности защиты. Также, из-за ошибочного мнения людей в возрасте реже проверяют на наличие ЗППП.
Также Липпс уточнила, что у пожилых людей симптомы венерических болезней могут проявляться достаточно специфически. Например, сифилис может проявиться в виде кожной сыпи и зуда, а гонорея может вызывать боль в горле или суставах. Из-за этого становится сложнее поставить диагноз и вовремя начать лечение.
Читайте также:
Невролог Калмыкова объяснила, почему перед глазами появляются мушки
Сексолог Каран назвал лучший напиток для повышения либидо
69-летняя Любовь Успенская рассказала свои секреты моложавой внешности
Также они могут меньше знать о безопасности и правилах, так как медики ошибочно думают, что люди старше 50 лет не занимаются сексом, из-за чего не рассказывают им о важности защиты. Также, из-за ошибочного мнения людей в возрасте реже проверяют на наличие ЗППП.
Читайте также:
Невролог Калмыкова объяснила, почему перед глазами появляются мушки
Сексолог Каран назвал лучший напиток для повышения либидо
69-летняя Любовь Успенская рассказала свои секреты моложавой внешности
Алина Юрчак