Врачи рассказали об опасностях напитков со льдом в отпуске

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Лёд для напитков может содержать возбудителей холеры, а шлепанцы приведут к серьёзным травмам.
Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на экспертов. В некоторых частях Азии и Африки питьевая вода может быть загрязнена фекалиями. Кишечная палочка, сальмонелла и холерный вибрион могут таиться в кубиках льда для коктейлей и мороженом, которое приготовили, используя грязную воду.
При оттаивании микробы попадают в напитки и вызывают серьёзные кишечные инфекции, рассказала микробиолог из Университетского колледжа Лондона Джоанн Сантини. Есть большой риск заболеть и при мытье фруктов или чистке зубов. Чтобы защитить себя, нужно использовать бутилированную воду, кипятить водопроводную.
Эксперты советуют купаться в соленых водоемы, которые обычно содержат меньше опасных патогенов, чем пресные. Плавание в загрязнённой воде приводит к дизентерии, инфекциям дыхательных путей, ушей, носа и горла, пишет Immunodeficiency UK.
Также подолог-ортопед из Королевского колледжа Лондона Эмма МакКоннахи предупреждает, что обувь без задника приводит к растяжению связок лодыжек и переломам, если их носить будучи в алкогольном опьянении или на длительных прогулках. Шлепанцы нужно носить только у бассейна.
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При оттаивании микробы попадают в напитки и вызывают серьёзные кишечные инфекции, рассказала микробиолог из Университетского колледжа Лондона Джоанн Сантини. Есть большой риск заболеть и при мытье фруктов или чистке зубов. Чтобы защитить себя, нужно использовать бутилированную воду, кипятить водопроводную.
Также подолог-ортопед из Королевского колледжа Лондона Эмма МакКоннахи предупреждает, что обувь без задника приводит к растяжению связок лодыжек и переломам, если их носить будучи в алкогольном опьянении или на длительных прогулках. Шлепанцы нужно носить только у бассейна.
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Мария Фирсова