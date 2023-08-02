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Врачи рассказали об опасностях напитков со льдом в отпуске

02 августа 2023, 13:28

Фото: istockphoto.com/Olga Gagarova

Лёд для напитков может содержать возбудителей холеры, а шлепанцы приведут к серьёзным травмам.
Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на экспертов. В некоторых частях Азии и Африки питьевая вода может быть загрязнена фекалиями. Кишечная палочка, сальмонелла и холерный вибрион могут таиться в кубиках льда для коктейлей и мороженом, которое приготовили, используя грязную воду.

При оттаивании микробы попадают в напитки и вызывают серьёзные кишечные инфекции, рассказала микробиолог из Университетского колледжа Лондона Джоанн Сантини. Есть большой риск заболеть и при мытье фруктов или чистке зубов. Чтобы защитить себя, нужно использовать бутилированную воду, кипятить водопроводную.


Эксперты советуют купаться в соленых водоемы, которые обычно содержат меньше опасных патогенов, чем пресные. Плавание в загрязнённой воде приводит к дизентерии, инфекциям дыхательных путей, ушей, носа и горла, пишет Immunodeficiency UK.

Также подолог-ортопед из Королевского колледжа Лондона Эмма МакКоннахи предупреждает, что обувь без задника приводит к растяжению связок лодыжек и переломам, если их носить будучи в алкогольном опьянении или на длительных прогулках. Шлепанцы нужно носить только у бассейна.

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#здоровье
#отпуск
#инфекция
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Россиянам объяснили, почему чайный гриб полезен для диабетиков
Учёные: Чайный гриб снижает уровень глюкозы
02 августа 2023, 13:22

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Исследование американских учёных показало, что чайный гриб способствует снижению уровня глюкозы в крови, поэтому напиток полезен для людей, страдающих диабетом.
Так, в ходе научного исследования с участием добровольцев удалось выяснить, что при ежедневном употреблении чайного гриба средний уровень глюкозы может упасть со 164 до 116 мг на децилитр крови. Как передаёт utro.ru, учёные намерены провести дополнительные наблюдения для того, чтобы выяснить, какие именно вещества напитка способствуют такому эффекту.

До этого врачам Ступинской больницы удалось прооперировать 40-летнюю женщину с миомой матки, новообразование которой весило 3 кг и соответствовало 23 неделям беременности.

«О его наличии пациентка узнала, будучи на приеме у терапевта, который почувствовав неладное, направил ее на обследование к гинекологу. Как выяснилось, женщина заметила аномальный рост живота еще два года назад, однако посчитала, что это связано с возрастными изменениями», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и уже выписана из больницы.

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#здоровье
#питание
#сахарный диабет
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Учёные выяснили, что фруктоза вызывает ожирение и диабет
02 августа 2023, 13:04

Фото: IStock/rusak

Исследователи из Колорадского университета выяснили, что фруктоза может привести к ожирению, диабету, жировой болезни печени.
Результаты опубликовал журнал Philosophical Transactions. Фруктоза является природным сахаром. Она содержится во фруктах (яблоках, финиках, инжире, груше, черносливе), в овощах (артишоках, спарже, грибах, луке, красном перце), мёде, сахарной свекле, сахарном тростнике.
 
По данным исследователей, фруктоза снижает активную энергию, повреждая митохондрии. Данный сахар стимулирует потребление пищи и понижает энергетический обмен в состоянии покоя.
 
«Фруктоза играет роль в выживании. Данный сахар запасает топливо на случай нехватки ресурсов», — пишут учёные.
Эксперты сделали вывод, что фруктоза может привести к набору веса, резистентности к инсулину, повышенному кровяному давлению и ожирению печени.

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#диета
#здоровье
#фрукты
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Подмосковные врачи спасли подростка, сломавшего ногу после неудачного прыжка с тарзанки
02 августа 2023, 12:18

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу привезли 16-летнего подростка, который жаловался на сильный отек, деформацию и боли в ноге.
В ходе обследования врачи диагностировали закрытый перелом костей голени со смещением отломков, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.


Юноша рассказал врачам, что травма случилась из-за неудачного прыжка с тарзанки. 
«Ребенок получил серьезную травму. Движения конечности были ограниченными и болезненными, чувствительность пальцев сниженная. В области перелома отмечалась гематома и точечная ссадина. Мы провели операцию, сопоставили отломки в анатомически верное положение и зафиксировали их металлическими стержнями», — рассказал главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы, главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев.
На сегодняшний день юноша проходит реабилитацию, его состояние значительно улучшилось. В скором времени пациенту будет проведена ещё одна операция по удалению металлических конструкций. Повторная операция будет проведена после полного сращивания костей. 

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#врачи
#ребёнок
#операция
#радио
#травма
#больницы
#служба
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Россиянам рассказали о пользе арбуза в профилактике онкозаболеваний
Нутрициолог Коробейникова рассказала о плюсах арбуза
02 августа 2023, 11:31

Фото: IStock/macniak

Споры по поводу вреда и пользы арбуза ведутся давно. Одни говорят, что ягода может вызвать рак, другие — что арбуз содержит максимальное количество витаминов и полезных веществ. Вся правда об арбузе — в материале «Радио 1».
Арбуз на 90% состоит из воды, но при этом умещает в себе огромный запас полезных витаминов и элементов, отметила нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова. В беседе с «Радио 1» она рассказала, что ягода помогают очиститься нашему организму.
«Особенно много там витамина А. Например, чашка арбуза содержит почти четверть рекомендуемой дневной нормы этого витамина. Также там есть витамины группы В и С, магний, кальций, железо, фосфор. Арбуз очищает печень, почки от шлаков и токсинов, улучшает цвет лица, работу желудочно-кишечного тракта. А антиоксидант ликопин нейтрализует свободные радикалы, — это мощная профилактика онкозаболеваний», — рассказала специалист.
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#арбуз
#профилактика
#болезни
#витамины
#рак
#онкология
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Подмосковные больницы получили более 250 единиц оборудования для функциональной диагностики
02 августа 2023, 10:59

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области продолжается работа по оснащению больниц, поликлиник и амбулаторий современной медицинской техникой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
В больницах заменили устаревшее оборудование, на новые современные электрокардиографы, в том числе портативные, холтеры и аппараты для суточного мониторирования артериального давления.
«Поступившее оборудование необходимо для проведения качественной диагностики сердечно-сосудистой системы. С начала года наши медицинские организации получили свыше 250 единиц такой медтехники. Она поступила в 30 больниц Подмосковья», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Новая техника поступила в областные больницы Дубны, Коломны, Ступино, Люберец, Можайска, Химок, Солнечногорска и в больницы других муниципалитетов.
В ведомстве сообщили, что 22 аппарата для проведения функциональной диагностики были напрвлены в Московскую областную больницу имени профессора В.Н. Розанова. 

Новое оборудование было закуплено в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы модернизации первичного звена.

Диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС. На неё направит лечащий врач.

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В подмосковные больницы поступили новые аппараты УЗИ.

В Подмосковье с прошлого года заменили более 60 рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов.

Воробьёв: в подмосковных медорганизациях за полгода обновили 38 единиц тяжёлого оборудования.
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#диагностика
#узи
#рентген
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Ступинские врачи удалили пациентке 3-килограммовую миому матки
02 августа 2023, 09:51

Фото: istockphoto / Gumpanat

В гинекологическое отделение Ступинской областной больницы поступила 40-летняя женщина, которую направил врач-терапевт. На приёме у терапевта женщина рассказала, что она заметила аномальный рост живота ещё два года назад, однако посчитала, что это связано с возрастными изменениями.
Жалоб на дискомфорт или боли у пациентки не было. В ходе обследования врачи выявили у женщины миому матки, размер которой соответствовал 23 неделям беременности, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Под общим наркозом мы провели операцию по удалению миомы матки. Вес образования составил 3 кг. Операция прошла успешно и заняла час», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Сергей Князев.
На сегодняшний день пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. В больнице напомнили, что всем женщинам, даже если у них нет жалоб, необходимо посещать гинеколога раз в год.

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#врачи
#операция
#женщина
#женщины
#рост
#операции
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В России в 2022 году в 1,5 раза вырос спрос на экстренные контрацептивы
02 августа 2023, 09:04

Фото: iStock/Nadzeya Haroshka

В прошлом году в стране стремительно выросли продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции.
Газета  «Коммерсант» пишет, что рост составил 50–60%. В нынешнем  году спрос на экстренные контрацептивы также растёт. За первые 5 месяцев продажи прибавили ещё 26%.
 
Тенденцию можно объяснить  нежеланием россиян заводить детей в условиях неопределенности. Также не исключается стремление клиник запастись препаратами в условиях санкций, но средства для медикаментозного прерывания беременности производятся внутри России.
 
По данным Минздрава, количество абортов в стране в 2022 году уменьшилось на 3,9% в сравнении с 2001 годом — с 411 тысяч до 395 тысяч.
 
За направлением на медицинский аборт обратились 217 836 женщин. Почти 92% из которых прошли доабортное консультирование. Четверть отказалась от прерывания беременности.

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#беременные женщины
#аборт
#дети
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Найдено новое натуральное средство против старения и рака
Aging Cell: натуральное вещество рутин оказалось эффективным против старения
02 августа 2023, 05:50

Фото: iStock/mi-viri

Группа ученых из Шанхайского института питания и здоровья, входящего в состав Академии наук Китая, обнаружила новое естественное средство для борьбы со старением клеток. Отмечено также, что это вещество может усилить действие химиотерапии в лечении рака. Результаты исследования были опубликованы в журнале Aging Cell.
Известно, что у пожилых людей накопление стареющих клеток связано с увеличением вероятности возникновения возрастных заболеваний, которые снижают уровень здоровья. Новейшие открытия привели к созданию сенолитиков — лекарств, которые целенаправленно уничтожают стареющие клетки, а также сеноморфных препаратов, которые блокируют секреторные фенотипы клеток, связанные со старением. Однако все еще существует потребность в безопасных антивозрастных препаратах.

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#тренер
#заболевания
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Россиянам рассказали, какие анализы могут показать нарушения работы мозга
Врач Нурисламов: «Если есть нарушения функций мозга, надо смотреть общий анализ крови»
01 августа 2023, 19:49

Фото: istockphoto.com/Sasiistock

Врач, нейрофизиолог Сергей Нурисламов заявил, что симптомами нарушений работы мозга могут стать снижение концентрации, пробелы в памяти и потеря интереса к жизни. Для того, чтобы установить, есть ли реальные проблемы, врач рекомендовал в первую очередь сдать анализ крови.
«Если есть нарушения функций головного мозга, нужно смотреть общий анализ крови. Он покажет, всё ли нормально у пациента с эритроцитами и гемоглобином. Мозг должен всё время получать кислород», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Нурисламов.

Пожилым рекомендуется раз в пять лет делать эхокардиографию, а также тщательнее следить за состоянием сердца.

Кроме того, специалист отметил, что необходимо обращать внимание на отёчность ног, которая может свидетельствовать о плохой работе сердца.

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#здоровье
#врач
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