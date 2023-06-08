Врачи удалили из почек мужчины крупные коралловидные камни

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В Мытищинскую областную больницу поступил 61-летний мужчина с жалобами на сильные боли в поясничной области и повышенную температуру, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
В ходе проведенной диагностики, врачи выявили в почках мужчины четыре крупных коралловидных камня.
«Первым этапом под спинальной анестезией мы провели эндоскопическую операцию, во время которой, специальным инструментом раздробили камни в почке. Вторым этапом через небольшой прокол в спине с использованием ультразвукового контроля завели тонкий инструмент, которым удалили раздробленные камни. Затем извлекли из почек нефростомы», — рассказал заведующий урологическим отделением Гига Гвазава.Мужчина проходил период реабилитации в больница, но сообщается, что на данный момент его самочувствие хорошее, он уже выписан.
Врачи рекомендуют корректировать рацион питания и употребления жидкости, повысить физическую активность, а также проходить регулярную диагностику (в том числе ежегодное УЗИ почек и мочевыводящих путей) и наблюдаться у уролога, чтобы избежать появления камней в почках.
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