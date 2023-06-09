Врачи удалили кисту из уха годовалому ребенку

Видновские врачи удалили новообразование в ухе размером 1,5 см в диаметре годовалой девочке

В больницу города Видное поступила годовалая девочка, родители которой жаловались на новообразование в ухе ребёнка, которое полностью перекрывало слуховой проход и доставляло дискомфорт ребенку, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

По словам родителей небольшая опухоль в области уха была с рождения ребенка, но за последние несколько месяцев родители заметила значительное увеличение ее в размерах.





В ходе обследования врачи выявили у малышки эпидермальную кисту – капсулу, заполненную кожным салом и роговыми массами.

Данное новообразование является доброкачественным, но если вовремя не провести операционное вмешательство по удалению образования, то возрастает риск бактериального инфицирования с развитием гнойного процесса.

«Под ингаляционной анестезией мы удалили новообразование размером 1,5 см в диаметре. Затем наложили швы и антисептическую повязку. Операция прошла успешно и заняла полчаса. Проведенная гистология показала, что опухоль являлась доброкачественной», — рассказала заведующая оториноларингологическим отделением Кристина Таджикулова.

Сообщается, что маленькая пациента чувствует себя хорошо и выписана из больницы. В дальнейшем она будет наблюдаться у ЛОР-врача.



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