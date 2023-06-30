Врачи удалили огромное образование правого яичника у 13-летней пациентки

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В Центр репродуктивного здоровья детей и подростков Московской области на базе гинекологического отделения Долгопрудненской больницы поступила 13-летняя девочка с жалобами на тянущие боли внизу живота, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе тщательного обследования врачи выявили у юной пациентки огромное 15-сантиметровое новообразование правого яичника, состоящее из комка жира и волос. Оно вызвало тянущие боли внизу живота девочки, выпячивание живота, отечность придатков матки, жидкость в малом тазу. Такое состояние могло вызвать перекрут правых придатков матки.
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