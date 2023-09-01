Врачи Видновского перинатального центра удалили пациентке миому матки.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Ситуация уложилась тем, что из-за сильного кровотечения, у пациентки сильно упал гемоглобин.
«В связи с продолжающимся кровотечением нами была выполнена экстренная лапаротомия и удален миоматозный узел. Операция длилась полтора часа. Вес миомы составил 860 г. Важно, что при этом нам удалось сохранить пациентке репродуктивную функцию и в будущем она сможет забеременеть», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.Врачи передали, что самочувствие пациентки улучшилось, но она до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей.
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