Врачи заявили о возможной опасности штаммов вирусов гриппа

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Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о возможной опасности штаммов гриппа, которые будут сопровождаться более тяжёлым течением и большим количеством времени на восстановление.
Так, под штаммами подразумеваются такие, как грипп А (H1N1) или свиной грипп, грипп A (H3N2) или гонконгский грипп, вирус гриппа группы B-Victoria и вирус гриппа группы B-Yamagata.
Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», среди симптомов заболевания врачи называют высокую температуру, общую интоксикацию, вялость, слабость, воспаление горла и заложенность носа. При этом, наиболее опасным осложнением штаммов гриппа является пневмония.
Во избежание последствий заболевания людям рекомендовали вакцинироваться. Поставить прививку от гриппа лучше в сентябре.
Кроме вакцинации стоит соблюдать все меры предосторожности, а также соблюдать гигиену.
До этого сообщалось, что за прошедшую неделю в Москве были госпитализированы 434 человека с коронавирусом.
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Как передают «Дни.ру» со ссылкой на «Пятый канал», среди симптомов заболевания врачи называют высокую температуру, общую интоксикацию, вялость, слабость, воспаление горла и заложенность носа. При этом, наиболее опасным осложнением штаммов гриппа является пневмония.
Кроме вакцинации стоит соблюдать все меры предосторожности, а также соблюдать гигиену.
До этого сообщалось, что за прошедшую неделю в Москве были госпитализированы 434 человека с коронавирусом.
«За неделю (28 августа по 3 сентября) госпитализированы 434 человека, выздоровели – 1 тыс. 386», – приводит АГН «Москва» данные портала стопкоронавирус.рф.
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Мелисса Тимофеева