Взрослую поликлинику в Егорьевске открыли после капитального ремонта

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«Ремонт выполнен в соответствии со стандартом «Наша поликлиника». Это значит, что самые посещаемые кабинеты специалистов, а также тяжёлое медоборудование переведены на 1-й этаж. Кроме того, оборудованы зоны комфортного ожидания приема врача, открытая регистратура, электронное табло с расписанием врачей, гардеробная», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Стоит отметить, что в поликлинике обслуживают порядка 25 тысяч жителей городского округа.
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