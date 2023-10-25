Wiley: Сидячий образ жизни повышает риск ишемической болезни сердца

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«Однако замена сидячего времени таким же количеством спорта приводит к снижению риска развития ИБС. Снижение абсолютного риска ИБС в результате замены сидячего образа жизни на спорт было относительно большим по сравнению с низким или промежуточным генетическим риском», — говорится в публикации.
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