Заболеваемость гепатитом С в Московской области за десятилетие снизилась втрое

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За 10 лет заболеваемость гепатитом С в Подмосковье удалось снизить в три раза. Такие данные привёл главный гепатолог Московской области Павел Богомолов.
«Если 10 лет назад заболеваемость составляла 22 случая на 100 тыс человек, то сегодня этот показатель равен 7,8. Этого удалось добиться благодаря широкому охвату скринингом, повышению доступности лечения, развитию сети учреждений, где оказывают медицинскую помощь пациентам с гепатитом С», – сказал Богомолов.Он отметил, что в Московской области проводится масштабная работа по профилактике заболевания, его раннему выявлению и эффективному лечению.
28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатит С – это вирусное заболевание, поражающее печень. Самые распространённые способы передачи – через кровь, а также половым путём.
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Лора Луганская