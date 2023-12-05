Заболеваемость коронавирусом в России за неделю возросла почти на 23 процента

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В России зафиксирован очередной рост заболеваемости COVID-19. За неделю показатель прироста числа заболевших увеличился на 22,8%.
Госпитализированы на прошлой неделе с диагнозом COVID-19 были 8 981 человек, что на 12% больше, чем на предыдущей неделе. За семь дней выздоровели 69 636 человек, перенесших коронавирус. Скончались за 48-ю неделю 135 человек.
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