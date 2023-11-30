Заболеваемость корью детей в России выросла в 262 раз в 2023 году

Область стоматологии в Подмосковье постоянно совершенствуется. Специалисты стремятся внедрить в работу современные цифровые технологии и усовершенствовать профилактику тяжёлых заболеваний. На VII Съезде терапевтов Московской области заведующая кафедрой ортодонтии и детской стоматологии МОНИКИ им. Владимирского Марина Егорова рассказала, как и где применяют технологии в регионе.