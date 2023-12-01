Задачи развития медицины находятся на приоритетном месте, заявил Путин

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Президент России Владимир Путин заявил, что государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место, нерешенных вопросов хватает, однако работа в рамках нацпроекта дала результат. Об этом Путин сообщил в своем обращении к участникам конгресса «Национальное здравоохранение».
Путин подчеркнул, что сферу медицины ждут новые задачи: особенно необходимо решить кадровые задачи и существенно повысить качество образования в данной сфере. Президент также выразил особую благодарность специалистам, спасающим участников специальной операции.
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