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Занятия скандинавской ходьбой спасут от осенней хандры

14 сентября 2023, 09:49
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врач приёмного отделения Московской областной больницы имени профессора В\\\.Н\\\. Розанова Евгения Кованжи даёт рекомендации, следование им поможет справиться с сезонной апатией\\\.

Врач Евгения Кованжи рекомендует:
наладить режим дня;
— хорошо питаться;
— поддерживать форму;
— бывать чаще на улице и насыщаться кислородом;
— заниматься физической активностью.
«Не забывать про физическую активность, растяжку, ЛФК или, например, северную ходьбу. Заниматься ей могут те, у кого нет артрита или артроза коленных или голеностопных суставов. Также эта нагрузка противопоказана людям с артрозом тазобедренных суставов», — рассказывает врач приёмного отделения Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Евгения Кованжи.

Если у человека наблюдаются: боли в спине, остеохондроз или грыжи позвоночника — это не являются противопоказанием для скандинавской ходьбы. Наоборот, этот вид аэробной нагрузки хорошо тренирует сосуды сердца и легких, предотвращая развитие гипертонической и ишемической болезней, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Для эффективных занятий скандинавской ходьбой очень важно правильно подобрать себе палки.

Занятия должны проходить примерно 3 раза в неделю.

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Эндокринолог Павлова назвала самые вредные углеводные продукты.

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Эндокринолог Павлова назвала самые вредные углеводные продукты
14 сентября 2023, 06:19

Фото: iStock/NataliPopova

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в своём Telegram-канале назвала продукты с большим количеством вредных углеводов. На первом месте среди «углеводных бомб» оказались варенья и джемы.
Причина этого, по словам Павловой, заключается в том, что объяснила, что чаще всего количество сахара в вареньях превышает количество ягод — а те, в свою очередь, также могут обладать большим количеством фруктозы. Лучше заменять эти продукты свежими ягодами про сезону.

По той же причине, называющейся «переизбыток сахара», специалист советует отказаться от йогуртов с различными наполнителями.

«В целом это могла бы быть очень полезная еда (кальций, белок, молочнокислые бактерии), но сахар все перечеркивает», —говорит Зухра Павлова.

Разумеется, вреден также белый хлеб, круассаны и магазинная выпечка — там слишком мало полезных ингредиентов, поэтому вместо них лучше использовать цельнозерновой  ​хлеб, или ​же в крайнем случае испечь полезную домашнюю выпечку (например, на рисовой или кокосовой муке).

В популярных среди россиян быстрых завтраках также содержатся вредные углеводы, их следует заменить обычной кашей, где нету подслащенных ингредиентов. Также лучше отказаться от мороженого и консервированных фруктов: по мнению Павловой, они всего лишь представляют собой так называемый «подслащённый жир».

Не следует злоупотреблять сладкими газировками и свежевыжатыми соками, поскольку там, как правило, содержится слишком много калорий. Помимо этого, наличие фруктозы во всех разновидностях подобных напитков может негативно сказаться на работе печени человека.

На последнем месте в списке врача-эндокринолога оказался мед, который Павлова назвала «сахарной бомбой» из-за содержания целой смеси самых различных сахаров.

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#продукты
#вред
#врачи
#советы
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У семилетней девочки после планового осмотра зрения диагностировали деменцию
Daily Mail: У семилетней девочки после планового осмотра зрения диагностировали деменцию
14 сентября 2023, 05:16

Фото: iStock/Motortion

В США у семилетней девочки после планового осмотра зрения диагностировали деменцию. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, родители отвели Айлу Эдвардс к окулисту из-за жалоб ребенка на ухудшение зрения. После первоначального осмотра выяснилось, что у школьницы проблемы во внутренней части глаза, и ей назначили дополнительное обследование.

«Её зрение было немного нечетким на дальних расстояниях, но это не было чем-то необычным для ребенка, который был на грани того, чтобы носить очки», — рассказала мать ребенка Жаклин.

Результаты углубленного осмотра показали, что у Айлы болезнь Баттена — редкое генетическое заболевание, из-за которого активность мозга в течение 5-10 лет постепенно угасает.

Отмечается, что девочке назначили лечение, поддерживающее текущее состояние, стоимостью около $18 тыс. ежемесячно. По словам Жаклин, это сильно бьет по семейному бюджету.

Медики предупредили, что Айла Эдвардс при негативном течении болезни может лишиться зрения, также существует риск развития детского слабоумия.

«Примерная продолжительность жизни при этом диагнозе составляет около 25 лет. Но мы твердо знаем, что Айла будет первой среди детей, которые изменят историю этой болезни», — уверена мать школьницы.

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#мать
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#болезни
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Эксперты объяснили, чем полезен холодный душ после тренировки
14 сентября 2023, 02:47

Фото: iStock/SimonD200

Эксперты англоязычного журнала о фитнесе Shapе рассказали на сайте издания, чем полезен холодный душ после тренировки
По словам специалистов, холодный душ после тренировки уменьшает риск воспаления и отеков, но может снизить прирост мышечной массы. Это происходит потому, что низкие температуры вызывают сужение сосудов. Поэтому эксперты советуют мыться под холодной водой тем, кто занимается кардиотренировками и развивает сердечно-сосудистую систему. А вот тем, кто делает упор на силу — делать этого не стоит.

При этом эксперты отметили и пользу горячего душа после завершения тренировки. Он расслабляет и снимает напряжение, а кроме того, повышает приток крови и эффективность доставки питательных веществ к мышцам.    

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#тренировки
#фитнес
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Врач Демьяновская: Использование соцсетей детьми может развить digital-деменцию
14 сентября 2023, 00:48

Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявила, что злоупотребление социальными сетями может стать одним из факторов развития у детей так называемого цифрового слабоумия, а также ряда психических расстройств. Об этом пишут «Известия».
«Дело в том, что каждый лайк, реакция или комментарий приводит к небольшому выбросу гормона удовольствия дофамина, и ребенок постепенно «подсаживается» на него, заменяя реальные наслаждения в жизни виртуальными», — цитирует издание слова собеседницы.

Она добавила, что увлечение соцсетями может вытеснить из жизни ребенка спорт, учёбу и прогулки с друзьями. Кроме того, яркая и красивая жизнь в социальных сетях способствует возникновению тревожности и депрессивности.

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#врачи
#ребёнок
#соцсети
#дети
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Кардиолог Кореневич перечислила гарниры, изнашивающие сосуды
13 сентября 2023, 21:23

Фото: istockphoto/Farknot_Architect

Врач-кардиолог Анна Кореневич отметила тесную связь между рационом питания человека и инфарктом миокарда. Чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдают те люди, в меню которых часто и безосновательно попадают определенные продукты.
Как отмечает специалист в своем телеграм-канале, на первом месте по опасности для сердца и сосудов стоят быстрые углеводы. Но не стоит думать, что это только сахар, белый хлеб и выпечка, о вредных свойствах которых всем известно. Такие гарниры, как картофель, белый рис и макароны — это продукты, с которыми следует соблюдать осторожность. Они способны изнашивать стенки сосудов не хуже трансжиров.

Следует также исключить из рациона маргарин и его производные, переработанное красное мясо, включая сосиски, колбасы, пельмени и консервы. Не пойдут также на пользу продукты, в которых используются дешевые пальмовые масла и содержится много соли, отмечает врач. Кроме питания, нужно также стараться избегать стрессов, развивать в себе психологическую гибкость, сказала врач в заключение.

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#мясо
#сахар
#сердце
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В новой поликлинике в Ромашково приняли первых пациентов
13 сентября 2023, 17:41

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Одинцовском городском округе начала работать новая поликлиника в селе Ромашково, построенная по программе модернизации первичного звена здравоохранения и рассчитанная на 350 посещении в смену.

В новой поликлинике принимают как взрослых, так и детей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Поликлиника оснащена современным оборудованием, набран весь медицинских персонал, укомплектован полный состав врачей, 

«На первичное звено ложится основная нагрузка. В период заболеваемости за медпомощью в наши поликлиники обращаются до 220 тысяч человек в день. Поэтому мы продолжаем строить новые объекты здравоохранения. В этом году мы открыли уже 10 поликлиник, до конца года планируем ввести еще по одной в Балашихе и Ленинском, также завершаем строительство в Серпухове и Мытищах», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.    


Жители могут записаться на приём к врачу с помощью регионального портала Госуслуг и по номеру 122. 

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#рентген
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Подольские врачи успешно прооперировали 61-летнего пациента на 4-й стадии рака
13 сентября 2023, 17:28

Фото: istockphoto / wutwhanfoto

Пациент поступил с диагностированным 6 лет назад раком сигмовидной кишки с метастазами в левое лёгкое и печень.

МУжчина ранее прошёл 6 кусов химиотерапии, ему проводили операцию, а в этот раз Подольские врачи провели РЧА печени, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Суть данного метода заключается во введении в ткань новообразования электродов и воздействии на него радиочастотными колебаниями, которые вызывают значительное местное повышение температуры. В результате патологические клетки разрушаются, а здоровые ткани организма остаются целыми», — рассказал заведующий онкологическим торако-абдоминальным отделением, к.м.н. Тимур Ибрагимов.
Врачам удалось сохранить жизненно важные органы и жизнь пациента.

Самочувствие мужчины улучшилось, его выписали из больницы под наблюдение врачей.

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Воробьёв назвал срок окончания строительства детской областной больницы
13 сентября 2023, 16:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство детской областной больницы в Красногорске будет завершено через полгода, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Сейчас готовность объекта составляет 75%.
«У нас в Подмосковье – 1,7 млн ребятишек, и с каждым годом их число растёт, поэтому тема качественной медицины очень важна. Мы стремимся создать центр с самыми передовыми технологиями и планируем закупить более 6 тыс единиц оборудования. Это МРТ, КТ, рентген-аппараты, ИВЛ, а также всё необходимое для стоматологии, эндоскопии. Из новейших технологий – система 3D-навигации для сложных операций на голове, позвоночнике и суставах, телеуправляемый рентген, высокоточная техника для эндоскопии и лапароскопии, современные тренажёры для реабилитации», – рассказал Воробьёв
По его словам, строители работают на объекте в две смены. Планируется, что с весны следующего года получать в госпитале медицинскую помощь по ОМС ежегодно смогут почти 15 тыс детей со всей страны. 
 
Как отметил губернатор, для работы в больнице уже подобраны более 400 врачей и около 470 сотрудников из числа среднего медперсонала. Воробьёв поблагодарил президента, поддержавшего проект строительства большого областного детского госпиталя в Красногорке. 
 
Камень в основание больницы в 2021 году вместе с Воробьёвым заложили, зампред правительства Татьяна Голикова и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. 
 
Мощность больницы – 420 коек. Там будет работать консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, 17 стационарных отделений и 13 операционных. Предусмотрена вертолётная площадка для экстренных случаев и автомобильная парковка. 
 
В госпитале будет 28 профилей. Сейчас подбирают специалистов по нейрохирурги, торакальной и абдоминальной хирургии, ортопедии, травматологии, кардиологии, офтальмологии, нефрологии, неврологии и реабилитации. 
 
Больница станет головным центром детского здравоохранения. В областном госпитале будут использоваться технологии телемедицины и роботизации медицинских процессов для лечения сложных заболеваний. Разработан и командный центр, координирующий работу всего детского медсектора Подмосковья. Это позволит сократить время предоставления помощи детям.

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#московская область
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Стало известно, как людям старшего возраста сохранить молодость
Диетолог Гинзбург: Пищевые волокна могут замедлять процессы старения
13 сентября 2023, 14:31

Фото: istockphoto.com/VadimZakirov

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что для поддержания молодости и здоровья организма важно правильно питаться. По его словам, людям старшего возраста полезно есть такие гарниры, как гречка, перловка и овощи на пару из-за содержания в них пищевых волокон.
«Большое количество пищевых волокон в гречке и перловке помогает поддерживать нормальный обмен веществ, препятствовать развитию этих болезней и замедлять процессы старения», — сказал в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

Он добавил, что в таких гарнирах содержится ещё и клетчатка, которая увеличивает время переработки углеводов, снижает уровень холестерина в крови и улучшает его обмен.

А врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила пожилых людей о возможном плохом самочувствии во время магнитных бурь.

«Метеочувствительные пожилые люди ощущают магнитные бури. Может быть слабость, они говорят, что «нет сил», могут быть изменения в артериальном давлении как в сторону снижения, так и повышения», — сказала в беседе с «Москвой 24» Маршинцева.

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