Занятия скандинавской ходьбой спасут от осенней хандры

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
— наладить режим дня;
— хорошо питаться;
— поддерживать форму;
— бывать чаще на улице и насыщаться кислородом;
— заниматься физической активностью.
«Не забывать про физическую активность, растяжку, ЛФК или, например, северную ходьбу. Заниматься ей могут те, у кого нет артрита или артроза коленных или голеностопных суставов. Также эта нагрузка противопоказана людям с артрозом тазобедренных суставов», — рассказывает врач приёмного отделения Московской областной больницы имени профессора В.Н. Розанова Евгения Кованжи.
Если у человека наблюдаются: боли в спине, остеохондроз или грыжи позвоночника — это не являются противопоказанием для скандинавской ходьбы. Наоборот, этот вид аэробной нагрузки хорошо тренирует сосуды сердца и легких, предотвращая развитие гипертонической и ишемической болезней, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Для эффективных занятий скандинавской ходьбой очень важно правильно подобрать себе палки.
Занятия должны проходить примерно 3 раза в неделю.
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