Зарайский врач Зарубина назвала лучшие способы профилактики гриппа у детей

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Вакцинация – один и самых эффективных способов предотвращения гриппа и его осложнений у детей. Об этом заявила заведующая Зарайской детской поликлиникой Инесса Зарубина.
«В поликлинике имеется отечественная вакцина. После вакцинации ребёнок, как правило, полностью защищён от гриппа. Прививка противопоказана тем, у кого есть аллергия на белок куриного яйца или была аллергическая реакция на предыдущую прививку. Также нельзя вакцинироваться при острых или обострении хронических заболеваний», – перечислила Зарубина, слова которой приводит подмосковный Минздрав.Врач добавила, что с наступлением холодов важно обратить внимание на профилактику гриппа и ОРВИ. Среди рекомендаций, которые помогут избежать заражения, – регулярное мытьё рук в течение 20 секунд с мылом и тёплой водой. Оно удаляет вирусы и бактерии с кожи рук.
Помимо этого, необходимо вести здоровый образ жизни, давать организму регулярную физическую нагрузку, правильно питаться и высыпаться.
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Лора Луганская