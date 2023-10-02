Экс-сенатор Круглый объяснил, почему в частных клиниках Москвы нет «Спутника V»

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В крупных частных клиниках нет возможности пройти вакцинацию «Спутником V» или «Спутником Лайт».
РБК пишет, что в некоторых клиниках прививают препаратом «Конвасэл», а многие вовсе отказались от предоставления услуги по вакцинации от COVID-19. Экс-сенатор и Заслуженный врач РФ Владимир Круглый объясняет это тем, что частные клиники просто не заказывают вакцины из-за их невостребованности.
По словам специалиста, производители вакцины «Спутник V» пытаются быстро зарегистрировать новые вакцины, которые создаются под новые штаммы, но всё равно этот процесс несколько запаздывает. Также растёт лобби антипрививочников.
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«Сейчас уровень вакцинации против covid-19 резко снизился. Это объясняется несколькими факторами. Заболевание стало протекать существенно легче. Также люди не прививаются из-за того, что появляются всё новые и новые штаммы. Насколько эта вакцина «Спутник V», которая была сделана под штамм Дельта, сейчас эффективна?»,-объясняет Владимир Круглый.
«Заболеваемость растёт, но переносится сейчас ковид существенно легче. Процент тяжёлых случаев очень небольшой. Многие даже не замечают, что они перенесли ковид. Только можно определить по анализам, по антителам к вирусу. Поэтому преувеличивать опасность я бы не стал»,-сказал в заключении Владимир Круглый.Читайте также:
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Мария Фирсова