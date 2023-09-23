Затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов

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Затяжной коронавирус может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, говорится в новом британском исследовании, которое опубликовано в журнале Lancet.
Сообщается, что в исследование были включены данные о 259 пациентах. Спустя 5 месяцев после выписки патологические изменения на снимках МРТ были найдены у 61% людей, которые переболели ковидом, и лишь у 27% пациентов без коронавирусной инфекции.
Отмечается, что у переболевших от затяжного ковида повреждения легких встречались почти в четырнадцать раз чаще, повреждения мозга – в 3 раз, а почек – в 2 раза.
Напомним, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что нынешнего роста заболеваемости не следует опасаться, однако россиянам необходимо соблюдать рекомендации по защите своего здоровья.
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Отмечается, что у переболевших от затяжного ковида повреждения легких встречались почти в четырнадцать раз чаще, повреждения мозга – в 3 раз, а почек – в 2 раза.
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Екатерина Коршунова