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Затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов

Исследование: затяжной COVID может вызывать долгосрочные повреждения органов
23 сентября 2023, 16:44
Фото: iStock/geargodz

Фото: iStock/geargodz

Затяжной коронавирус может вызывать долгосрочные повреждения нескольких органов, говорится в новом британском исследовании, которое опубликовано в журнале Lancet.
Сообщается, что в исследование были включены данные о 259 пациентах. Спустя 5 месяцев после выписки патологические изменения на снимках МРТ были найдены у 61% людей, которые переболели ковидом, и лишь у 27% пациентов без коронавирусной инфекции.

Отмечается, что у переболевших от затяжного ковида повреждения легких встречались почти в четырнадцать раз чаще, повреждения мозга – в 3 раз, а почек – в 2 раза.


Напомним, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что нынешнего роста заболеваемости не следует опасаться, однако россиянам необходимо соблюдать рекомендации по защите своего здоровья.

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Олимпийский чемпион Костомаров рассказал, как оказался в больнице
23 сентября 2023, 16:47

Фото: istockphoto/sudok1

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ рассказал, как начал болеть и оказался в больнице.
По словам Костомарова, сначала заболела его жена, фигуристка Оксана Домнина. В новогоднюю ночь у неё была температура 39,5. Со временем ей стало лучше.
 
«Вероятно, что я где‑то заразился и подцепил вирус. Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8‑го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы ходили в баню, купались в проруби. Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон‑стоп»,- рассказывает Роман Костомаров.
После этого решили вызвать «скорую». Медики сделали мазки и сказали, что нужно ехать в больницу, чтобы провести полное обследование.
 
«Я помню палату, где лежит много людей. Дальше ничего не помню», —говорит Роман Костомаров.
В начале января 2023 года Романа Костомарова госпитализировали после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он оказался в реанимации с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких в крайне тяжелом состоянии.
 
Затем спортсмена перевели в больницу в Коммунарке, где провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).
 
Роману Костомарову во время лечения ампутировали обе стопы и кисти рук. Только в начале июля врачи смогли выписать фигуриста из больницы.

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#фигурное катание
#больница
#лечение
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В США хирурги во второй раз пересадили человеку ГМ-сердце свиньи
23 сентября 2023, 11:04

Фото: istockphoto/AlexRaths

В прошлую среду хирурги из Университета Мэриленда во второй раз в истории пересадили генетически модифицированное свиное сердце умирающему 58-летнему американцу.
N 1 пишет, что операция длилась 8 часов. 58-летнего американца с терминальной стадией сердечного заболевания госпитализировали 14 сентября из-за сердечной недостаточности. Несколько центров трансплантологии признали пациента непригодным для получения донорского органа от человека.

Сайт Университета Мэриленда сообщает, что у больного не наблюдается острой реакции отторжения трансплантата. Мужчина  в сознании, самостоятельно дышит и общается со своими близкими.
 
В первый раз подобную операцию провели сотрудники Университета Мэриленда в январе прошлого года. Генетически модифицированное свиное сердце пересадили 57-летнему мужчине, страдающему от тяжелой аритмии. Использовалось сердце свиньи с десятком искусственных изменений в геноме, которое вырастила биотехнологическая компания Revivicor. Но через 2 месяца после операции пациент скончался от внутривенных иммуноглобулинов.

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#сердце
#операция
#хирург
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Доктор Мясников рассказал, какие показатели давления считаются нормальными
23 сентября 2023, 10:36

Фото: istockphoto/Detry26

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что оптимальные показатели артериального давления заканчиваются на 119/79.
При этом давление от 120/80 до 129/79 считается предгипертонией.

Ранее терапевт Игорь Видяскин заявил, что предотвратить повышение артериального давления можно без приёма медикаментов с помощью специальных физических нагрузок, а также овощей, фруктов и йоги.

«Увеличьте потребление овощей, фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, богатых белками. Ограничьте в рационе соль и животные жиры. Регулярные физические упражнения: ходьба, плавание, езда на велосипеде или йога, могут помочь снизить давление. Старайтесь заниматься физической активностью по 30 минут в день», — пояснил Видяскин.
Он добавил, что снижению давления способствуют и расслабляющие практики, такие как медитация, дыхательные упражнения.

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#здоровье
#врачи
#новости
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Сомнолог Бузунов: Дефицит железа может стать причиной беспокойного сна
23 сентября 2023, 04:01

Фото: iStock/SB_Arts_Media

Сомнолог, клинический психолог и профессор Роман Бузунов рассказал в своём Telegram-канале, что причиной беспокойного сна, который зачастую мучает многих россиян, может стать дефицит железа.
Всё дело в том, что именно благодаря железу нормально функционируют наш мозг и иммунная система, так как оно отвечает за доставку кислорода в кровь и ткани организма, а также за синтез множества ферментов. И одним из симптомов того, что человеку не хватает железа в организме, как раз таки является беспокойный сон.

«При этом расстройстве человек может двигать ногами и ощущать в них боль, жжение, мурашки — вечером и ночью. Такие симптомы мешают полноценному сну», — отметил Роман Бузунов.

По словам сомнолога, человек с дефицитом железа зачастую просыпается ещё до звонка будильника или мелодии таймера на часах, а затем может долго глядеть в потолок, не имея возможности заснуть заново.

Для взрослого человека норма сна составляет приблизительно семь или восемь часов, рассказала ранее врач-терапевт Анастасия Квасова. Если же сон окажется коротким или «рваным» — у человека появляются повышенный аппетит и тяга к высокоуглеводной пище, что, в свою очередь, может повлечь за собой проблемы с лишним весом.

Чтобы высыпаться и не спровоцировать у себя возникновение хронических заболеваний, терапевт советует создать себе все условия для качественного и полноценного сна. Для крепкого сна важно, по словам Квасовой, соблюдать гигиену: проветривание, микропроветривание, чистое белье, удобный матрас и подушку, увлажнитель воздуха.

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Терапевт Квасова назвала полноценный сон важным для центральной нервной системы.

#сон
#врачи
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Офтальмолог рассказала, как спасти зрение
Офтальмолог Ивановская: чтобы спасти зрение нужно делать гимнастику для глаз
22 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/Jun

Врач-офтальмолог Наталья Ивановская рассказала, как сократить нагрузку на глаза. Её слова приводит издание «Дни.ру».
В первую очередь специалист призвала тренировать мышцы глаз, поскольку они также нуждаются в разминке, как и другие мышцы в организме. Она посоветовала людям, чья работа проходит перед монитором компьютера, периодически отрывать взгляд от экрана и несколько секунд смотреть вдаль. Это позволит расслабить мышцы глаз.

Однако, сообщает «Дни.ру», Ивановская отметила, что людям, имеющим патологии, разминки будет недостаточно для сохранения зрения. Необходим комплексный подход. Важно следить за своей осанкой и придерживаться правильного питания, поскольку глаза являются частью целого организма, в котором всё связано между собой, заключила собеседница Пятого канала.

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#зрение
#офтальмолог
#советы
#врач
#медицина
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В подмосковных поликлиниках заработали первые 16 кабинетов помощи проблемным семьям
22 сентября 2023, 19:56

Фото: Istockphoto / Foremniakowski

В Московской области начали работу кабинеты медико-социальной помощи детям, сообщила замминистра здравоохранения Елена Зинатулина. Задача – адаптация несовершеннолетних с физическими и психическими патологиями, помощь детям в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении.
«Работа кабинетов направлена на профилактику, выявление и коррекцию рисковых форм поведения среди детей, пропаганду здорового образа жизни, поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Одна из задач – защита от жестокого обращения и насилия, предупреждение вовлечения детей в преступную деятельность», – сказала Зинатулина.
Она добавила, что сейчас в регионе работают 16 таких кабинетов, а в дальнейшем планируется открыть ещё 42. 
 
В кабинетах будут оказывать психологическую, социальную и медицинскую помощь детям и их родителям. Помимо того, специалисты будут навещать на дому семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
 
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#минздрав мо
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#семьи
#помощь
#московская область
#подмосковье
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Патологоанатом Эдигер обвинил крионические компании в мошенничестве
Патологоанатом Эдигер: нельзя «оживить» человека после крионической заморозки
22 сентября 2023, 19:14

Фото: iStock/anamejia18

Вернуть к жизни человека после крионической заморозки невозможно. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявил врач-патологоанатом Александр Эдигер.
В настоящее время в специальных помещениях российской крионической компании располагаются 94 человека и около 50 животных в замороженном состоянии. Они погружены вверх ногами в жидкий азот и охлаждены до температуры -194 градуса по Цельсию. Такое хранение тел стоит от 3,8 млн рублей за хранение всего тела человека и от 1,8 млн рублей за заморозку мозга. Заморозка животного обойдётся в 900 тысяч рублей.

Основатели компании утверждают, что в будущем будет придумана технология возвращения к жизни замороженных людей. Однако собеседник ОСН утверждает, что «оживление» уже умерших людей невозможно. Поэтому такая схема – это мошенничество и манипуляция сознанием людей, которых сломила гибель близкого человека. 

По словам Эдигера, есть ряд тканей, которые действительно поддаются восстановлению. Это яйцеклетки и сперма, фрагменты эпителия. А вот вернуть к жизни нервную систему уже не удастся. Кроме того, при заморозке тканей острые частички льда наносят травмы на внутренние органы, что также не допускает их дальнейшее восстановление.

В заключение Эдигер заявил, что такие компании занимаются недобросовестным предпринимательством, вселяя в людей слепую веру в прекрасное будущее их умерших родственников. 

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#заморозки
#хранение
#мошенничество
#компании
#тела
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В Домодедове спасли пациентку с разорвавшейся кистой, содержавшей зубы и волосы
22 сентября 2023, 17:45

Фото: Istockphoto / Georgiy Datsenko

Врачи Домодедовской больницы спасли пациентку с разорвавшейся кистой яичника, внутри которой были зубы и волосы. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 60-летнюю женщину с острой болью внизу живота и признаками сильной интоксикации. При экспресс-обследовании хирурги выявили у неё воспаление и разрыв тератомы - дермоидной кисты яичника. Это угрожало жизни пациентки, и хирурги решили срочно делать операцию.
«Команда сработала в течение так называемого «золотого часа» после разрыва кисты, когда обеспечивается самый высокий уровень выживаемости. Через три небольших прокола в животе мы извлекли кисту диаметром почти 15 см и её содержимое, разлившееся в брюшную полость. Помимо гнойных масс, это были зубы и внушительный сгусток волос», – рассказал заведующий хирургическим отделением №1 Домодедовской больницы Кирилл Овчинников.
Этот случай врачи назвали нетипичным, так как киста дермоидного характера встречается нечасто. Формируется тератома из эмбриональных тканей, а содержимым могут быть волосы, ногти и даже зубы.
 
Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже выписана домой. 

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#минздрав мо
#здравоохранение
#хирург
#врачи
#опера
#подмосковье
#московская область
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Россиянам рассказали, действительно ли пальмовое масло вредно для организма
Диетолог Кабанов: исследования показали, что пальмовое масло абсолютно безопасно
22 сентября 2023, 17:40

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов сообщил Pravda.ru, что негативное воздействие пальмового масла на организм – это миф.
Принято считать, что пальмовое масло наносит вред организму и даже вызывает рак. Однако, по словам собеседника Pravda.ru, это неправильное суждение, которое подтверждают результаты проведённых исследований. 

В пальмовом масле содержатся необходимые для человека вещества, такие как: витамин Е, антиоксиданты и микроэлементы. Они способствуют укреплению иммунитета, поддержанию функционирования мозга и сердечно-сосудистой системы.

Также Кабанов рассказал, что в растительном масле содержатся насыщенные и ненасыщенные жиры. Вредящих организму насыщенных жиров в пальмовом масле намного меньше, чем с привычном сливочном.

Кроме того, основным компонентом пальмового масла является пальмитиновая кислота. Именно она участвует в процессе формирования клеток, а также является одной из составляющих грудного молока. Именно поэтому эту кислоту, добываемую из пальмового масла, добавляют в детские смеси. 

Часто можно встретить пальмовую кислоту в составе кондитерских и хлебобулочных изделий. Там она используется для замены вредных трансжиров, которые запрещены в приготовлении пищи в разных странах мира. При этом в России их продолжают применять, но в количестве, не превышающим 2%. 

Диетолог Кабанов также рассказал о проведённом эксперименте, подтверждающем полезные качества пальмового масла. В течение 4,5 месяцев часть мышей кормили трансжирами, а часть – пальмовым маслом. Результаты исследования показали, что первые грызуны чувствовали себя очень плохо, поскольку опасное вещество оказывало своё негативное воздействие на их здоровье. А вторая половина мышей, питавшихся пальмовым маслом, чувствовали себя хорошо, а в их здоровье не было замечено негативных изменений. 

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