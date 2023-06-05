Здоровье в парках Подмосковья в выходные проверили более 550 человек

Фото: Минздрав МО
Акция прошла в 17 городских округах
Участниками акции «Проверь здоровье в парке» в минувшие выходные, стали более 550 человек. Акция прошла в 17 городских округах Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили удобство этого формата. Для проверки здоровья нет необходимости идти в поликлинику. Пройти профосмотр можно во время прогулки на свежем воздухе.
В пресс-службе рассказали, что во время осмотров в парках жители могли пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости пациентов направляли в поликлинику для прохождения более углубленного обследования.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье возобновили акцию «Проверь здоровье в парке».
Там отметили удобство этого формата. Для проверки здоровья нет необходимости идти в поликлинику. Пройти профосмотр можно во время прогулки на свежем воздухе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье возобновили акцию «Проверь здоровье в парке».
Лора Луганская