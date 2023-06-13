Здоровье в парках Подмосковья в выходные проверили почти 700 человек

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
«За прошедшие выходные почти 700 человек проверили свое здоровье в парках Московской области. Удобно, что результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале «Госуслуг», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Ранее сообщалось, что регулярная диспансеризация поможет сохранить здоровье и диагностировать болезнь на ранней стадии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.