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Здравпункт в деревне Ивакино рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2025 году

23 октября 2023, 19:02

В деревне Ивакино Можайского городского округа появится фельдшерский здравпункт. Ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году, сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Подмосковья.

«Строительство фельдшерского здравпункта позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению. Здание будет соответствовать современным требованиям, оснащено медоборудованием», – говорится в сообщении.
Объект включён в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас готовится территория под его размещение».

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#здравоохранение
#строительство
#подмосковье
#московская область
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Врач Киселевич заявила о крайней опасности невылеченного цистита
23 октября 2023, 18:21

Фото: istockphoto.com/mi-viri

Врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич заявила, что невылеченный цистит грозит серьёзными осложнениями, включая пиелонефрит (воспаление почек).
Так, являясь воспалением стенки мочевого пузыря, цистит при несвоевременном лечении при может распространится выше по мочеточникам в почки и спровоцировать их воспаление с серьёзными последствиями.

В беседе с Pravda.Ru врач отметила, что симптомами заболевания являются частое мочеиспускание малыми порциями, императивные позывы к мочеиспусканию, боли внизу живота, рези, жжение при мочеиспускании, возможна примесь крови в моче.

При обнаружении у себя подобных симптомов специалист рекомендовала незамедлительно обращаться к врачу.

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#здоровье
#рекомендации
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Профессор Мельцер рассказал об опасностях воды из колодцев и скважин
23 октября 2023, 17:59

Фото: istockphoto/panic_attack

Воду в колодцах садоводческих товариществ и в личных скважинах на дачных участках нужно регулярно проверять в целях безопасности и сохранения здоровья. Об этом заявил проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактическому направлению Северно-Западного государственного университета им. Мечникова Минздрава РФ, председатель общественного совета при Роспотребнадзоре, профессор Александр Мельцер
В беседе с РИА Новости ученый отметил, что если колодец находится на балансе садового некоммерческого товарищество (СНТ), то именно СНТ и несет ответственность за его содержание. Очень правильно поступают те руководители СНТ, которые осуществляют постоянный контроль качества воды.

Владельцам личных скважин и колодцев специалист порекомендовал интересоваться, какие объекты находятся поблизости от участка, какие работы ведутся неподалеку. Сточность грунтовых вод может оказывать влияние на качество воды. При употреблении воды, не соответствующей гигиеническим требованиям, существует риск возникновения различных заболеваний.

По словам эксперта, в такой воде могут содержаться различные биологические загрязнения. Например, бактериальные, среди которых могут быть дизентерия, брюшной тиф и так далее. Или вирусные, такие, как гепатит А или ротавирусы. Могут в некачественной воде быть и паразитарные загрязнения типа лямблиоза или криптоспоридиаза.

Лучшая питьевая вода — это не только безопасная с точки зрения биологического загрязнения и химического состава, но и сбалансированная по макро- и микроэлементному составу, заключил эксперт.

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#контроль
#гепатит
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Невролог Берёзкина назвала боли в спине, при которых надо обращаться к врачу
23 октября 2023, 16:56

Фото: istockphoto.com/Lifemoment

Врач-невролог ИНВИТРО Юлия Берёзкина заявила, что при болях в спине, сочетающихся с болевыми ощущениями в животе, надо немедленно обращаться к специалистам.
«В зависимости от причины возникновения боль в спине может быть ноющей, колющей, простреливающей. Важно обратить внимание на «красные флаги»: боль, возникшая впервые в возрасте до 18 или старше 50 лет, наличие травмы в анамнезе, резкая потеря массы тела, утренняя скованность и пр. Важно не пропустить боли в спине в сочетании с пульсирующей болью в животе, болью при дефекации, мочеиспускании или половом акте», – отметила в беседе с RuNews24.ru Берёзкина.

Она отметила, что подобные симптомы могут указывать на ревматологические заболевания, остеопороз, аневризму брюшной аорты и другие. Поэтому тут нужно наблюдение специалиста.

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#заболевания
#здоровье
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100-летняя британка рассказала о своих «вредных» секретах долголетия
100-летняя британка назвала секретом своего долголетия виски и шоколад
23 октября 2023, 15:35

Фото: istock / curtoicurto

Жительница Великобритании, отпраздновавшая сотый день рождения, поделилась своими секретами долголетия. Об этом сообщает Daily Mirror.
100-летняя Эвелин Хикман из деревни Фегг Хайс отмечала столетний юбилей вместе с родными и друзьями в городе Стоук-он-Трент. Кроме того, она получила поздравительную открытку от короля Карла III. 

Эвелин Хикман рассказала, что всегда любила сладости. Она считает, что печенье и шоколад являются ее секретами долголетия. Британка поделилась, что никогда не пыталась бороться с вредными привычками.

«Наверное, у меня крепкое сердце: потому что я ем много фастфуда и люблю выпить виски», — рассказала британка журналистам. 
Ранее Профессор Университетского колледжа Дублина рассказала про пользу употребление сыра для здоровья. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#сладости
#здоровье
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Почётными донорами с начала года стали более 400 жителей Подмосковья
23 октября 2023, 14:55

Фото: Минздрав МО

418 жителей Подмосковья с начала 2023 года получили звание «Почётный донор России». Об этом рассказала главврач Московского областного центра крови Мария Аппалуп. Она отметила, что в регионе развито донорское движение, и это позволяет ежегодно увеличивать количество заготавливаемой крови.

«Если в 2018 году в учреждениях Службы крови Московской области было выполнено 95 тыс донаций, то в 2022-м уже 116 тыс. Большинство доноров в регионе сдают кровь безвозмездно. Многие из тех, кто выполнил донацию, возвращаются к нам снова. Всего в Подмосковье проживают почти 40 тыс Почётных доноров», – рассказала Аппалуп.  

Этого звания удостаиваются сдавшие цельную кровь более 40 раз или плазму крови – более 60 раз. Донорская кровь необходима для спасения пострадавших в ДТП, пациентам с ожогами, онкологией, другими травмами и заболеваниями. 

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#здоровье
#здравоохранение
#кровь
#донор
#донорская кровь
#московская область
#подмосковье
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Диспансеризация с начала года охватила более 2 млн жителей Подмосковья
23 октября 2023, 10:32

Фото: Минздрав МО

Диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с начала года бесплатно прошли более 2 млн жителей Московской области. Такой статистикой поделились в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В результате у пациентов было выявлено 86 тыс различных заболеваний, о которых они не знали. В частности, по итогам диспансеризации с начала года удалось выявить 1798 случаев онкологии. Все пациенты направлены на лечение.

Чтобы пройти диспансеризацию в поликлинике, нужно обратиться в медучреждение с паспортом и полисом ОМС. Также это можно сделать на портале «Здоровье», по номеру тел. 122, через инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram. 

Результат прохождения диспансеризации жители могут узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приёме врач расскажет о результатах диагностики и при необходимости направит на углублённое обследование. 

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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#поликлиника
#минздрав мо
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Ученые объяснили, почему после 50 лет так важно включать сыр в свой рацион
Профессор Фини: Употребление сыра может снизить холестерин
23 октября 2023, 10:10

Фото: istock / Sergei Fyss

Профессор Эмма Фини из Университетского колледжа Дублина рассказала, что употребление сыра полезно для здоровья, так как продукт может снижать уровень холестерина в крови. Об этом сообщает «Аргументы и факты».
Профессор объяснила, что сыр снижает холестерин, несмотря на высокое содержание ненасыщенных жиров. В ходе исследования в продукте обнаружили «сырную матрицу», представляющую собой сеть из казеина. Внутри этой матрицы перемежаются частицы молочной кислоты, жира, минералов, соли и другие вещества.

Фини провела эксперимент, в котором приняли участие 164 человек, возрастом от 50 лет. На протяжении месяца они употребляли 42 грамма молочного жира в виде сыра чеддер. Выяснилось, что у участников эксперимента снизился показатель липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). 

Эксперт заявила, что из-за данной «матрицы» жир усваивается лучше. Также, содержащийся в сыре витамин К2 препятствует отложению холестерина в сосудах.

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#сыр
#эксперт
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#человек
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Терапевт Кондрахин назвал волшебное свойство кефира на ночь
Врач Кондрахин призвал пить на ночь кефир, чтобы не снились кошмары
23 октября 2023, 10:00

Фото: IStock/Elena Medoks

Есть несколько продуктов, которые рекомендуется употреблять перед сном. Это кефир и любая зелень. Как рассказал в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин, они помогают наладить работу кишечника.
«Кефир на ночь – это очень хорошо. Молочнокислые бактерии любят, чтобы среда была молочнокислая в кишечнике. Это способен обеспечить кефир. К тому же, в кефире есть белок, поэтому если мы выпьем его перед сном, то не будем видеть кошмары. Но важно, чтобы продукт был без содержания сахара», — сказал специалист.
Врач добавил, что также перед сном полезно есть овощи. Они выводят токсины из организма, пока человек спит.
«Овощи хороши тем, что они выводят токсины. Когда мы спим, кишечник бродит, а зеленушечка выводит всё, что забродило за ночь», — добавил он.
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#овощи
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#питание
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Названы самые опасные осложнения от таблеток для эрекции
Газета The Sun предупредила мужчин об опасностях приема таблеток для эрекции
23 октября 2023, 08:31

Фото: istock / grinvalds

Несколько сотен мужчин в Великобритании обратились к врачам из-за осложнений после приема препаратов для эрекции. О последствиях приема «Виагры» рассказала британская газета The Sun, ссылаясь на информацию, полученную от Агентства по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения.

По данным Агентства, с 2018 года зарегистрированы 678 случаев побочных эффектов от таблеток для эрекции. Из них 15 мужчин погибли, один лишился полового органа, у одного изменилась форма пениса из-за болезни Пейрони. Также 14 мужчин обратились за помощью к специалистам с жалобами на боль, изгиб или отеком полового члена. Трое пожаловалась на приапизм (состояние, когда эрекция может сохраняться на протяжении нескольких часов.)

Уточняется, что не все эти проблемы могут быть связаны с эректильными препаратам. Но все случаи обращения к медикам, связаны с приемом «Виагры», фиксируются и отслеживаются.

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