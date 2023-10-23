Здравпункт в деревне Ивакино рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2025 году

«Строительство фельдшерского здравпункта позволит повысить доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению. Здание будет соответствовать современным требованиям, оснащено медоборудованием», – говорится в сообщении.Объект включён в государственную программу Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас готовится территория под его размещение».
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