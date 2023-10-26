Женщин подсаживают на вибраторы: Сексолог раскрыла опасные последствия секс-игрушек

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«Секс-игрушки – это миллиардный бизнес, поэтому никто про это не говорит. Их изначально разработали не для того, чтобы заменить мужчину, а чтобы разнообразить жизниь, а теперь их позиционируют как замену, и женщин подсаживают на эти вибраторы. Много псевдосексологов, которые говорят, что вибратор – это часть жизни, что он должен быть у каждой. Но когда девушки пользуются вибраторами часто, то они привыкают к силе стимуляции, из-за чего снижается чувствительность клитора, влагалища. И никто не рассказывает о том, что после частого использования вибратора, мужчина ни языком, ни руками, ни своим членом не сможет удовлетворить девушку так, как секс-игрушка», — сказала сексолог.Читайте также:
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