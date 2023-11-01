Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Женщины назвали основную причину отсутствия оргазма

Женщины назвали основную причину отсутствия оргазма

Daily Star: 58% женщин имитируют оргазм, чтобы не обидеть мужчину
01 ноября 2023, 07:33
Фото: istock / PeopleImages

Фото: istock / PeopleImages

В Великобритании интернет-ресурс по половому просвещению Beducated провел опрос, согласно которому 58% женщин признались, что имитируют оргазм. Они делают это, чтобы не обидеть мужчину. Об этом сообщает издание Daily Star.


Опрошенные женщины рассказали, что оргазм отсутствует из-за неумения партнера доставлять удовольствие.

Секс-коуч онлайн-платформы Юлия Свирид заявила, что женщины точно знают как его достичь, но во время секса это не удается практически половине. При этом, 85% опрошенных мужчин заявляют, что всегда получается оргазм во время интима.

Кроме того, во время мастурбации, оргазма достигают 86% женщин и 88% мужчин.

Коуч утверждает, что женщинам сложно достичь пика из-за недостаточного общения.

«Из-за стереотипов, основанных на просмотре фильмов для взрослых, и отсутствия полового воспитания, многие приравнивают секс к проникновению. В то же время женщинам для достижения оргазма нужно намного больше, но не все могут откровенно поговорить об этом с партнером», — заявила она.

Читайте также:

РИА Новости: Врач Тяжельников пояснил, сколько можно съесть в день тыквы

Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»

Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада
#секс
#женщины
#здоровье
#отношения
Читайте нас в
РИА Новости: Врач Тяжельников пояснил, сколько можно съесть в день тыквы
01 ноября 2023, 05:10

Фото: iStock/StudioBarcelona

Тыква — очень низкокалорийный овощ, но обладающий высоким гликемическим индексом, говорит главный внештатный специалист депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи Андрей Тяжельников. В беседе с РИА Новости он рассказал, сколько тыквы можно съедать без опасности для здоровья.
«Тыква очень низкокалорийная, но имеет высокий гликемический индекс. Поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах. Взрослые могут съедать 200 — 300 граммов в день, дети — 100 граммов», — отметил эксперт.

По словам доктора Тяжельникова, этот овощ благодаря витаминам В, А, С, РР, К, Т и Е содержит впятеро больше каротина, чем морковь. А ещё в её состав входят различные микроэлементы: калий, магний, железо, калий, цинк и фосфор.

Тыква улучшает пищеварение, обмен веществ, зрение, иммунитет и работу сердца и печени. Кроме того, в ней содержатся фитостерины, способствующие выводу так называемого «плохого холестерина». Из-за множества полезных свойств тыквы её часто добавляют в различные лечебные диеты.

Тяжельников добавил, что тыкву лучше всегда подвергать термообработке, поскольку в сыром виде она плохо переваривается и провоцирует вздутие живота.

Читайте также:

Диетолог Русакова посоветовала есть тыкву и манго для защиты от Альцгеймера

Диетолог Соломатина рекомендовала пожилым есть тыкву для хорошего зрения

Диетолог Соломатина рассказала, чем полезно завтракать осенью
#тыква
#здоровье
#врачи
#еда
Читайте нас в
JAMA Neurology: Уменьшение сна связано с развитием деменции
01 ноября 2023, 05:04

Фото: iStock/LightFieldStudios

Австралийские учёные из Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне пришли к выводу, что уменьшение количества сна даже на 1% в год связано с увеличением риска развития деменции на 27%. Об этом пишет JAMA Neurology.
В ходе исследования были проанализированы данные 346 человек старше 60 лет. Они приняли участие в исследованиях сна, которые проводились с 1995 по 1998 и с 2001 по 2003 год. Выяснилось, что продолжительность глубокого сна в среднем  снизилась к началу второго исследования, что говорит о медленном снижении с возрастом количества сна.

Отмечается, что за следующие семнадцать лет наблюдения было зарегистрировано 52 случая деменции.

В публикации говорится, что глубокий сон поддерживает здоровое старение мозга, способствуя выведению из центральной нервной метаболических отходов, включая белки, агрегирующие при болезни Альцгеймера.

Читайте также:

Врач Кочнева рассказала, как поддержать психическое здоровье в осенне-зимний период

Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»

Названа неожиданная причина обострения депрессии
#здоровье
#сон
#жизнь
#врач
#данные
#человек
#болезни
#стресс
Читайте нас в
Врач Кочнева рассказала, как поддержать психическое здоровье в осенне-зимний период
Врач Кочнева: Поддержать психическое здоровье помогут витамин B и магний
01 ноября 2023, 01:18

Фото: iStock/fizkes

Врач-диетолог Елена Кочнева заявила, что у многих людей на фоне недостатка света и увеличения выработки мелатонина могут появляться симптомы аффективного расстройства - такие, как грусть, низкий уровень энергии, усталость, проблемы со сном, изменение аппетита и другие.
«Из-за сокращения светового дня мы получаем меньше солнечного света, в связи с этим из аминокислоты триптофан вырабатывается меньше гормонов радости и удовольствия, серотонина и дофамина. У людей возникают дефицитные состояния, снижается работоспособность, портится настроение, ухудшается общее самочувствие», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Чтобы избежать подобных состояний, доктор посоветовала дополнительно восполнять в организме поступление витамина D. Для этого в рацион нужно включить магний, витамины группы В и адаптогены.

Также сохранить психическое здоровье помогут несложные ежедневные привычки — например, вечерняя ванна с солями, контрастный душ, прогулки на свежем воздухе, занятия танцами или прослушивание классической музыки, заключила Кочнева.

Читайте также:

Названа неожиданная причина обострения депрессии

Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»

Врач Шафалинов раскрыл признаки аневризмы
#здоровье
#жизнь
#врач
#витамины
#стресс
Читайте нас в
В Новосибирске впервые вылечили от рака пациента с донорским сердцем
31 октября 2023, 23:13

Фото: iStock/Foremniakowski

Новосибирские врачи впервые вылечили пациента с донорским сердцем от рака. У мужчины был диагностирован рак лёгкого четвертой степени, сообщили в национальном медицинском исследовательском центре им. академика Е.Н. Мешалкина Минздрава РФ.
Пациенту провели пересадку сердца 12 лет назад, всё это время его наблюдали врачи. В ходе очередного осмотра у мужчины была выявлена быстро прогрессирующая онкология.

Ему была назначена лучевая терапия. Медикам удалось добиться регресса онкологического заболевания.

«Раньше при таком сочетании патологий лечение рака легкого на данной стадии было невозможным и речь шла о неделях, оставшихся больному. Сейчас врачи уверенно говорят о месяцах и годах продления жизни», — рассказали в клинике.

Читайте также:

Подмосковные больницы получили 50 единиц лабораторного оборудования

Врач Шафалинов раскрыл признаки аневризмы

Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада
#врачи
#онкология
#лечение
#больницы
#мужчины
#заболевания
#сердце
Читайте нас в
Мясников: «Стресс — это и есть жизнь»
31 октября 2023, 20:08

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что стресс является неотъемлемой частью жизни, поэтому исключать его и бороться с ним в принципе бессмысленно.
Он отметил, что переизбыток стресса может негативно сказаться на здоровье. Поэтому, считает эксперт, нужно правильно относится к стрессовым состояниям.

«Стресс — это и есть жизнь. Гормоны стресса управляют всем. Психическое и физическое здоровье связаны напрямую. Потому что у тебя может быть идеальное физическое здоровье, но если у тебя депрессия, отсутствует интерес к жизни и нет целей, то ты будешь инвалидом, несмотря на свои физические данные», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Читайте также:

В программе доктора Мясникова раскрыли причину оволосения у женщин

Врач предупредил о опасных последствиях невылеченного насморка

Доктор Мясников предупредил о риске развития рака из-за сладкого
#здоровье
#жизнь
#данные
#стресс
#депрессия
Читайте нас в
Названа неожиданная причина обострения депрессии
Психиатр Жесткова: Депрессия может обостриться из-за изменений климата
31 октября 2023, 19:02

Фото: istockphoto.com/simpson33

Врач-психиатр Елизавета Жесткова заявила, что люди, страдающие хроническими и психическими расстройствами, могут испытывать обострения депрессии из-за климатических и погодных изменений.
«У многих людей, которые страдают хроническими и психическими расстройствами, депрессия может проявляться чаще, особенно в осенние и зимние месяцы. В марте также может быть тяжело, так как ещё нет солнца, погода плохая и ресурсы за зиму кончаются. Но такие люди, как правило, знают о такой своей особенности». — отметила в беседе с NEWS.ru Жесткова.

При проявлении симптомов депрессии врач рекомендовала обратиться к специалисту.

Однако обычная осенняя хандра и плохое настроение в непогоду, по словам эксперта, необязательно может свидетельствовать о депрессии или психическом расстройстве. С такими симптомами можно справиться самостоятельно с помощью расслабления и хобби.

Читайте также:

Психолог призвал принять самодурство начальника, чтобы избавиться от стресса на работе

Почему осенью грустно: топ — 5 советов, как избежать сезонной хандры

Нейропсихолог объяснила, почему люди глупеют осенью
#погода
#врач
#депрессия
#люди
Читайте нас в
Врач Шафалинов раскрыл признаки аневризмы
31 октября 2023, 18:29

Фото: istockphoto.com/santoelia

Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов рассказал об опасности аневризмы – заболевании сосудов.
Он отметил, что признаками заболевания являются нарушение речи и перекос лица.

«Это неврологическая симптоматика. Здесь может быть всё: нарушение речи, перекос лица, высовывание языка, зрачки разного размера. Может быть такое, что человек высовывает язык, а он у него отклоняется вправо или влево. Ещё может возникать парестезия конечностей с одной стороны», — пояснил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.

Он отметил, что аневризма характеризуется нарушением целостности сосудистой стенки. При этом, по словам врача, недугу могут быть подвержены и молодые люди.

Читайте также:

Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада

Терапевт назвала простой способ пить кофе без вреда для здоровья

Диетолог назвала самый вредный для фигуры ужин
#нарушение
#заболевания
#здоровье
Читайте нас в
Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада
31 октября 2023, 17:56

Фото: istockphoto.com/Piotr Krzeslak

Диетолог Соломатина заявила об омолаживающем свойстве шоколада Диетолог Елена Соломатина заявила, что тёмный 70%-ый шоколад обладает омолаживающими свойствами.
«Кусочек шоколадки с 70%-ым содержанием какао считается омолаживающей добавкой. Такой её делает большое количество антиоксидантов в составе. Они сокращают скорость старения, снижают риски онкологии, воспалительных болезней и атеросклероза», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

По её словам, такой шоколад благотворно влияет на иммунную систему человека.

А врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев говорил, что омоложению клеток способствует употребление полезных жиров.

«Полезные омега-3 жирные кислоты помогут улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина. Омега-3 позволит немного снизить уровень вредного холестерина, который является одной из причин серьезных проблем с сердцем и сосудами», — добавил в беседе с «Москва 24» Арзамасцев.

Читайте также:

Диетолог назвала самый вредный для фигуры ужин

Врач Кондрахин оценил достоверность «правила трёх секунд»

Гастроэнтеролог Садыков объяснил, чем лучше закусывать водку
#врач
#диетолог
#шоколад
#питание
#здоровье
Читайте нас в
Подмосковные больницы получили 50 единиц лабораторного оборудования
31 октября 2023, 16:53

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

За 2023 год в больницы Московской области поступило более 50 единиц лабораторного оборудования. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В медучреждения закупили ПЦР-анализаторы, аппараты экспресс-определения кардиомаркеров и центрифуги.

«Современное лабораторное оборудование позволяет с высокой точностью провести необходимую диагностику, что имеет принципиальное значение для постановки диагноза и назначения лечения. С начала года мы поставили в подмосковные медорганизации 57 единицлабораторной техники на общую сумму более 113 миллионов рублей<…>», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что оборудование было поставлено в 25 больниц по всей Московской области. Также  в областной противотуберкулезный диспансер поступили специализированные анализаторы.

Читайте также:

В ЦСО Каширской больницы поступили новые паровые стерилизаторы

В Подмосковье дети могут пройти комплексное обследование на аллергены

В Королёве открылось отделение реанимации и интенсивной терапии
#оборудование
#экспресс
#светлана стригункова
#диспансер
#медучреждения
#пцр
#московская область
#больницы
Читайте нас в
Достижения.рф