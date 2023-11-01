Женщины назвали основную причину отсутствия оргазма

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В Великобритании интернет-ресурс по половому просвещению Beducated провел опрос, согласно которому 58% женщин признались, что имитируют оргазм. Они делают это, чтобы не обидеть мужчину. Об этом сообщает издание Daily Star.
Опрошенные женщины рассказали, что оргазм отсутствует из-за неумения партнера доставлять удовольствие.
Секс-коуч онлайн-платформы Юлия Свирид заявила, что женщины точно знают как его достичь, но во время секса это не удается практически половине. При этом, 85% опрошенных мужчин заявляют, что всегда получается оргазм во время интима.
Кроме того, во время мастурбации, оргазма достигают 86% женщин и 88% мужчин.
Коуч утверждает, что женщинам сложно достичь пика из-за недостаточного общения.
«Из-за стереотипов, основанных на просмотре фильмов для взрослых, и отсутствия полового воспитания, многие приравнивают секс к проникновению. В то же время женщинам для достижения оргазма нужно намного больше, но не все могут откровенно поговорить об этом с партнером», — заявила она.
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