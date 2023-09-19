«Пережиток прошлого»: Ученые назвали женский оргазм атавизмом

«В планах у нас проведение дней диспансеризации не только в Дмитрове, но и Яхроме, а также других крупных населённых пунктах округа, чтобы сделать диспансеризацию максимально и удобной, и доступной для всех, кто хочет её пройти», — рассказал главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.

«Маме это просто физически необходимо, чтобы дальше получать лекарства по заболеваниям, то пришли. Организовано всё хорошо, всё удобно, а медики, когда видели, что мама незрячая — сразу подходили, чтобы помочь нам. Словом, впечатления самые хорошие», — рассказала жительница деревни Абрамцево Ксения Павлюк.

Мероприятие было организовано на двух точках – в больнице и в ФОКе, рядом с которым в мобильных комплексах вели приём акушеры-гинекологи, можно было сделать флюорографию и вакцинироваться от гриппа.Жители в ходе диспансеризации прошли: анкетирование, антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, флюорографию, сдали общий анализ крови, женщины посетили гинеколога и при необходимости проходили маммографию.Для проведения диспансеризации было задействовано более 30 медиков из областной больницы.Все результаты исследований жители смогут увидеть в личном кабинете на портале госуслуги.​В Дмитрове продолжается благоустройство улицы Профессиональной.