«Пережиток прошлого»: Ученые назвали женский оргазм атавизмом

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Исследование опубликовали в научном журнале Journal of Experimental Zoology. Оргазм у женщин не несет эволюционной функции, но может интерпретироваться как поощрение партнера или фактор изменений в теле женщины, который повышает шансы на зачатие.
Исследователи пришли к выводу, что женский оргазм является атавизмом. Атавизм это явление, при котором у человека проявляются признаки, утраченные в процессе эволюции, но присутствующие у далеких предков.
Так, например, у древних млекопитающих клитор был частью влагалища и во время полового акта предусматривалась его стимуляция. Но спустя время клитор «переехал» дальше от мочеполовой системы и стал менее стимулируемым органом. Именно этим ученые объясняют редкость и сложность достижения оргазма у женщин.
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