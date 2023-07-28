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Жителей Подмосковья пригласили проверить здоровье на выходных в 21 парк

28 июля 2023, 15:22

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье в предстоящие входные, 29 и 30 июля, вновь пройдёт акция «Проверь здоровье в парке». На этот раз выездные бригады врачей будут работать в 21 городском парке, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Акция позволяет сдать анализы и получить консультацию врача, не посещая поликлинику. Такой возможностью уже воспользовались более 4 тыс человек.



Пациентам предложат пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациента направят в поликлинику на более углублённое обследование.


При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг.

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Инфекционист Чуланов: Гепатит С стал полностью излечимым
28 июля 2023, 13:39

Фото: istockphoto/kotoffei

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения России, профессор Владимир Чуланов отметил, что в настоящее время разработаны и применяются такие препараты, которые способны полностью излечить пациента с гепатитом С за два-три месяца.
Это стало возможным благодаря современным достижениям в области вирусологии и молекулярной биологии, подчеркнул эксперт. Произведенная учеными расшифровка вируса и тщательное изучение его белков позволили разработать очень эффективные препараты, которые воздействуют непосредственно на вирус и за два-три месяца полностью избавляют человека от заболевания, передает ТАСС.

Сегодня, 27 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатит — это воспаление печени, при котором разрушаются ее клетки. Последние достижения медицины и фармацевтики позволяют эффективно бороться с этим опасным вирусом и быстро излечивать пациентов, которых еще недавно сочли бы безнадежными.

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#вирус
#эксперт
#гепатит
#препараты
#заболевания
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Психолог Кошут рассказала, как определить токсичную дружбу
28 июля 2023, 12:36

Фото: iStock/Prostock-Studio

Психолог Ольга Кошут в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что такое токсичная дружба и как наладить общение с другом.
Очень часто токсичные друзья начинают манипулировать чувством вины. Они могут употреблять такую фразу как: «Я думал, что мы друзья». Например, такое наблюдается в ситуациях, когда человек по какой-то причине отказал эгоистичному другу, а тот, в свою очередь, пытается вызвать чувство вины за отказ.

Ещё одним признаком является нарушение личных границ. Если друг начинает звонить в неудобное время, задерживает и не хочет слышать слов о том, что человеку это не нравится – это токсичное поведение.

Зависть, эгоизм, дискомфорт во время общения тоже являются признаками нездоровых дружеских отношений, рассказала психолог «Вечерней Москве».

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо постепенно выстраивать свои личные границы. Например, не идти на встречу, если есть какие-то более важные дела, открыто говорить о том, что не устраивает в дружбе. Если такое поведение не приведёт к улучшению отношений, лучше их прервать на какое-то время.

Чтобы исправить токсичность в себе, можно попробовать другие модели поведения. Возможно, человек просто никогда не видел здоровых, правильных взаимоотношений.

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#психолог
#отношения
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Диетолог Соломатина рассказала о свойствах дыни
28 июля 2023, 12:20

Фото: iStock/inaquim

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о пользе и вреде дыни, а также о том, как её правильно выбрать, а кому лучше отказаться от употребления.
В дыне содержится много природного сахара – фруктозы, она полезна для организма, но людям с сахарным диабетом и избыточным весом необходимо придерживаться нормы в её употреблении.

Также в плодах много клетчатки, кремния и витамина С, за счёт чего дыня положительно влияет на состояние кожи.

Диетолог в беседе с «Вечерней Москвой» также рассказала, что дыня жёлтого цвета из-за содержащегося в ней бета-каротина. Это вещество помогает укрепить иммунитет, обновляет слизистые оболочки органов и способствует регенерации кожи.

Соломатина также посоветовала покупать сейчас дыню «Колхозница», потому что «Торпеда» созревает только в августе. А покупать плоды слишком рано не стоит из-за того, что их удобряют азотистыми смесями.

Также, предупредила врач, ни в коем случае нельзя покупать разрезанную дыню, которая лежала в неупакованном виде на жаре, поскольку в ней развиваются бактерии. В таком виде допустима покупка в супермаркетах, где разрезанный плод хранится в холодильнике.

Выбирать дыню нужно внимательно. Главный признак созревшего и полезного плода – приятный аромат. Если дыня не пахнет, значит её сорвали недозревшей или ускорили её созревание химикатами.

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#врач
#диетолог
#дыня
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Опрос показал, каких заболеваний больше всего боятся россияне
28 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/demaerre

Сервис «АльфаСтрахование» провёл опрос и выяснил, что россияне больше всего боятся сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и ВИЧ. Об этом сообщает RT.
Согласно исследованию, 42,3% опрошенных волнуются о возникновении инсульта, 34,7% опасаются онкологических заболеваний, а 24,4% задумывались о инфаркте. Кроме того, 20,6% боятся ВИЧ инфекций.

Также аналитики узнали, как россияне в общем относятся к болезням. Большая часть опрошенных (55%) отметила, что не думают о скрытном проистечении какого-либо заболевания. При этом, половина из них иногда пытаются найти у себя симптомы заболеваний, сообщает RT.

Респонденты рассказали и об отношении к оказанию медицинской помощи. Так, 28,4% обращаются к врачу только при сильной боли. 23% сначала следят за самочувствием и только при ухудшении состояния идут в больницу. Ещё 11% в первую очередь обращаются за помощью к родственникам или интернету.

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Учёные из Сиднея доказали пользу вегетарианства

Диетолог Мухина назвала заболевания, при которых не стоит пить зелёный чай
#россияне
#заболевания
#опрос
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Диетолог Мухина назвала заболевания, при которых не стоит пить зелёный чай
28 июля 2023, 10:58

Фото: iStock/mescioglu

Зелёный чай не стоит пить людям с заболеваниями желудка, с высоким давлением и нарушением сна. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинский наук Марият Мухина.
Напиток повышает кислотность желудка, поэтому люди с гастритом могут усугубить проблему при употреблении этого чая.

Людям с нарушением сна не стоит пить зелёный чай после 16:00, поскольку он содержит бодрящий кофеин, сообщила врач в беседе с Москвой 24

А тем, кто страдает от повышенного артериального давления, также стоит отказаться от этого чая, поскольку кофеин негативно влияет на сердце.

Ранее нутрициолог Светлана Маломуж рассказала, какими напитками можно заменить кофе.

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Учёные из Сиднея доказали пользу вегетарианства

Диетолог Гинзбург рекомендовал есть рыбу для профилактики старения
#здоровье
#медицина
#чай
#диета
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Учёные из Сиднея доказали пользу вегетарианства
28 июля 2023, 10:32

Фото: iStock/Daria Kulkova

Австралийские учёные выяснили, что вегетарианство может улучшить здоровье людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Журнал JAMA Network Open опубликовал результаты исследования.
В обследовании приняли участие около 1900 взрослых людей в возрасте от 28 до 64 лет. Их состояние анализировалось от двух месяцев до двух лет. Каждый анализ был опубликован в период с 1990 по 2021 год в США, Европе, Азии и Новой Зеландии. Участники были подобраны с учётом уже имеющихся проблем с сердечно-сосудистой системой или с риском заболевания.

Для каждого человека была подобрана индивидуальная диета, начиная от веганской низкожировой с полным отказом от животных продуктов до более легкой формы диеты, разрешающей употребление молочных продуктов и яиц.

Результатом анализа стало то, что у людей снижался уровень холестерина, сахара в крови и наблюдалось снижение веса – это всё положительно сказалось на сердечно-сосудистой системе.

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#диета
#австралия
#ученые
#исследование
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Гинеколог Фисюк: Некоторые женщины узнают о беременности только перед родами
Гинеколог Фисюк: Беременность может протекать скрыто вплоть до родов
28 июля 2023, 07:51

Фото: iStock/SerrNovik

Акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила, что будущие мамы в большинстве случаев узнают о своей беременности на начальных сроках. Но иногда о беременности становится известно только ближе к родам, пишут «Известия».
Специалист отметила, что скрытая беременность встречается достаточно редко, однако такое бывает.

«Иногда на фоне беременности могут возникать кровянистые выделения, которые женщина может принять за менструацию. В особенности это возможно, если она не следит за циклом. В таких случаях можно не догадываться о своей беременности до 20 недель, а иногда — вплоть до самых родов», — цитирует издание слова собеседницы.

Фисюк добавила, что беременность иногда наступает на фоне аменореи (отсутствия менструаций в течение полугода). 

«В таких случаях женщина может не обратить внимание на наступление беременности, так как отсутствие менструации не будет вызывать ее подозрений», — объяснила гинеколог.

Кроме того, женщины, у которых имеется большая жировая прослойка, могут не обращать внимание на растущий живот и не ощущать шевеления ребенка, рассказала Виктория Фисюк.

По ее словам, некоторые женщины могут испытывать страх перед беременностью и, испытывая психоэмоциональное расстройство, сознательно отрицать ее наличие.

«Однако это явление встречается крайне редко», — заключила врач.

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Гастроэнтеролог Вялов объяснил, почему нельзя плавать сразу после еды

Гинеколог Прядухина: Психосоматика и лекарства могут стать причиной отсутствия оргазма у мужчин
#женщина
#врач
#женщины
#гинеколог
#беременность
#роды
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Гинеколог Прядухина: Психосоматика и лекарства могут стать причиной отсутствия оргазма у мужчин
28 июля 2023, 06:23

Фото: iStock/toeytoey2530

Акушер-гинеколог Ольга Прядухина рассказала изданию «Лента.ру» о самых распространенных причинах мужской аноргазмии. По словам специалиста, к отсутствию оргазма могут привести проблемы с физическим либо ментальным здоровьем, психосоматические явления или же прием лекарств.
Большинство врачей, по словам Прядухиной, сходятся во мнении, что главная причина мужской аноргазмии — психосоматика. Если мальчик пережил в детстве сексуальное насилие или неправильное половое воспитание, то любой секс и все, что с ним связано, он будет всю жизнь воспринимать как нечто грязное, неправильное и постыдное.

Еще одна группа причин для отсутствия оргазма — это неудачный первый сексуальный опыт, воспоминания о котором будут не давать мужчине расслабиться во время следующих актов любви.

«Зачастую мужчина не может достичь кульминации, если ему для получения удовлетворения недостаточно обычного полового акта, а сексуальная партнерша не разделяет его предпочтений и фетишей», — отмечает Прядухина.

Разумеется, могут мешать достижению оргазма и серьезные физические недомогания и болезни, как-то: травмы и опухоли спинного и головного мозга, периферических нервных окончаний, «скачки» гормонов либо болезни мочеполовой и кровеносной систем организма. Невозможность достичь сексуальной разрядки может быть вызвана даже приемом тех или иных медицинских препаратов — антидепрессантов, барбитуратов, нейролептиков и т.д.

Ранее врач-сексолог Артур Салахов назвал причины отсутствия оргазма у женщин. К физиологическим причинам относятся снижение уровня гормонов тестостерона и эстрогена, хронические заболевания или прием лекарственных средств. Кроме того, к отсутствию оргазма могут привести депрессия, чувство вины, стресс, тревога и опыт сексуального или эмоционального насилия.

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Сексолог Салахов назвал причины отсутствия оргазма у женщин
#секс
#воспитание
#мужчина
#гинеколог
#женщины
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Гастроэнтеролог Вялов объяснил, почему нельзя плавать сразу после еды
Гастроэнтеролог Вялов предупредил о риске аритмии и спазма бронхов при плавании после еды
28 июля 2023, 05:11

Фото: iStock/master1305

Гастроэнтеролог Сергей Вялов заявила, что плавать сразу после еды вредно для здоровья, поэтому необходимо какое-то время подождать. Об этом пишет Sputnik.
Врач пояснил, что мышцы, задействованные в плавании, должны в достаточной степени снабжаться кровью, однако после приема пищи кровь в большей степени наполняет кишечник. 

«Если мы поели, во время плавания на мышцы будет приходиться недостаточно кровотока, они будут находиться в плохих условиях с точки зрения снабжения кислородом и другими питательными веществами», — цитирует издание слова собеседника.

Вялов отметил, что физические нагрузки при плавании приносят пищеварительным органам особенный вред. Из-за напряжения диафрагмы и межреберных мышц могут возникнуть отрыжка и изжога. Сочетание таких недугов в некотрых случаях приводит к непищеводным проявлениям — например, спазму бронхов или аритмии.

«Человек даже рискует утонуть, если непищеводные проявления застигнут его в воде», — предупредил гастроэнтеролог.

После мягкой еды и плаванием должно пройти минимум 30 минут, а после приема твердой или жирной пищи — полтора-два часа, заключил Сергей Вялов.

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#вред
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#плавание
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