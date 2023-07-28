Жителей Подмосковья пригласили проверить здоровье на выходных в 21 парк

Фото: Минздрав МО
В Подмосковье в предстоящие входные, 29 и 30 июля, вновь пройдёт акция «Проверь здоровье в парке». На этот раз выездные бригады врачей будут работать в 21 городском парке, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Акция позволяет сдать анализы и получить консультацию врача, не посещая поликлинику. Такой возможностью уже воспользовались более 4 тыс человек.
Пациентам предложат пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациента направят в поликлинику на более углублённое обследование.
При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет жителя на региональном портале госуслуг.
Читайте также:
Акушерский корпус Можайской больницы ждёт капремонт
Подмосковные врачи за полмесяца провели более 1 тыс осмотров в Новоазовской больнице
Подмосковные врачи помогли родить женщине с тяжёлым нервным заболеванием
Пациентам предложат пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови и другие анализы. При необходимости пациента направят в поликлинику на более углублённое обследование.
Читайте также:
Акушерский корпус Можайской больницы ждёт капремонт
Подмосковные врачи за полмесяца провели более 1 тыс осмотров в Новоазовской больнице
Подмосковные врачи помогли родить женщине с тяжёлым нервным заболеванием
Лора Луганская