Жителей Подмосковья приглашают в парки проверить свое здоровье

Жителей Подмосковья приглашают проверить свое здоровье в рамках акции «Проверь здоровье в парке»

Жители Московской области 24 и 25 июня смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

«Мы постоянно говорим о важности профилактических осмотров, которые позволяют выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. Такой формат очень удобен, особенно для людей, работающих в будни, так как в выходные в парке у них теперь есть возможность совместить прогулку и заботу о своем здоровье», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.



Выездные бригады врачей будут работать в 23 городских округах региона – Мытищах, Егорьевске, Химках и других.





Желающие смогут проверить здоровье не в поликлинике, а на свежем воздухе. На этот раз парков-участников будет больше, чем в предыдущие выходные. Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости врачи направят в поликлинику на углублённое обследование.

Ранее сообщалось, что регулярная диспансеризация поможет сохранить здоровье и диагностировать болезнь на ранней стадии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.