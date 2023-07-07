Жителей приглашают проверить свое здоровье в подмосковных парках

В эти выходные акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в 21 муниципалитете Московской области.

Жители Московской области 8 и 9 июля смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.



Врачи будут принимать жителей в 23 городских парках округов Московской области: Балашиха, Ленинский, Коломна, Химки, Щёлково и других.

«Это удобный формат — для того, чтобы проверить здоровье, не нужно идти в поликлинику. Получить консультацию врача и сдать анализы можно во время прогулки в парке. В эти выходные в акции участвуют 23 парка», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.





Желающие смогут проверить здоровье не в поликлинике, а на свежем воздухе. На этот раз парков-участников будет больше, чем в предыдущие выходные. Пациенты смогут пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление, сдать общий анализ крови. При необходимости врачи направят в поликлинику на углублённое обследование.