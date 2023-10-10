Жители Московской области выберут народного доктора

В подмосковные поликлиники поступило 22 машины неотложной помощи, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Машины предназначены для оперативного обслуживания пациентов, когда нет угрозы жизни, а также для доставки лекарств в отдалённых районы.