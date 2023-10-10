Жители Московской области выберут народного доктора

Фото: Минздрав МО
Жители Подмосковья смогут выбрать «Народного доктора Московской области». Голосование началось на портале «Добродел», сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Голосование по выбору лучшего детского и взрослого врача любой специальности проводится ежегодно. В конкурсе участвуют более 25 тыс медиков. Это возможность для пациентов поддержать любимого врача, отдав ему свой голос», – говорится в сообщении.Проголосовать можно по ссылке. Завершится голосование 6 ноября. По итогам лучшие детский и взрослый врачи получат денежные призы.
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Лора Луганская