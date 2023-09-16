Жители подмосковной Дубны присоединились к легкоатлетическому кроссу

Фото: пресс-служба администрации Дубны
В рамках традиционной спартакиады коллективов физической культуры в подмосковной Дубне состоялся легкоатлетический кросс. Больше 170 человек пришли на местный стадион «Юде-Кон», чтоб приобщиться к спортивному мероприятию.
Как рассказали в городской администрации, мероприятие состоялось 15 сентября. Женщины могли пробежать 500 метров, а мужчины – 1 км. В кроссе приняли участие также представители городской администрации, сотрудники десяти предприятий и организаций, депутаты, общественники.
На стадионе также дежурили специалисты МСЧ, они помогали измерить давление, пульс, сатурацию крови до и после пробега, давали рекомендации.
Отметим, следующий забег состоится уже 24 сентября. Он будет посвящён памяти академика В.И. Векслера.
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На стадионе также дежурили специалисты МСЧ, они помогали измерить давление, пульс, сатурацию крови до и после пробега, давали рекомендации.
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Екатерина Шмакова