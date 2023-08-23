Жители Подмосковья более 1 млн раз проконсультировались с врачом через интернет

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
У подмосковных жителей есть возможность получить консультацию врача через интернет.
Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача, не выходя из дома, достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Во время телемедицинских консультации врачи проводят приёмы пациентов онлайн, назначают лечение и консультируют по итогам прохождения диспансеризации. При необходимости они могут направить на дополнительную консультацию к узкопрофильному специалисту, а также оформить электронный рецепт на льготное лекарство.
Записаться на онлайн-консультацию можно через портал gostelemed.ru или региональный портал госуслуг, а также на приёме у лечащего врача, через инфомат в медицинской организации или линию 122.
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«Мы продолжаем внедрять современные технологии в сферу здравоохранения. Телемедицина — это удобно, поскольку пациенту нет необходимости повторно идти в поликлинику. На сегодняшний день с её помощью можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации, продлить выписку электронного рецепта на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. С начала года было проведено уже более 1 млн телемедицинских консультаций», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Записаться на онлайн-консультацию можно через портал gostelemed.ru или региональный портал госуслуг, а также на приёме у лечащего врача, через инфомат в медицинской организации или линию 122.
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Алиса Сергиенко